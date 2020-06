Brescia. Operativa la Sez. AIISF Federata Fedaiisf

L’esperienza accumulata è indubbiamente un grande lavoro, ma se è della singola persona è per sua natura limitata.

ABIS –ASSOCIAZIONE BRESCIANA INFORMATORI SCIENTIFICI rinasce il 03-03-2016 grazie ad una collega, Chiara Arlandini, con l’idea di unire le nostre esperienze e migliorare il nostro lavoro. Nel tempo è stato costruito un sito per poter meglio gestire l’accesso negli ambulatori ma l’obiettivo rimane quello di riuscire ad avere un riconoscimento e la giusta valorizzazione della nostra professione di Informatori Scientifico del Farmaco non solo presso la Classe Medica ma anche verso le Istituzioni Pubbliche.

Il Covid-19 ci ha messo di fronte a diverse problematiche, in particolare è emersa, in maniera prorompente, la debolezza della figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco come professionista presso la classe medica e a livello istituzionale. Ed è per questo che ci siamo ritrovati, grazie ai “potenti mezzi tecnologici” da remoto, ed abbiamo deciso di fare, prima di tutto una donazione tramite il giornale di Brescia, coscienziosamente abbiamo rispettato i decreti restando a casa e qualcuno lavorando secondo le indicazioni aziendali da remoto.

Ma la preoccupazione unanime era ed è trovare mezzi e voce che possano riportarci a svolgere il nostro lavoro e la nostra professionalità nelle modalità ordinarie. Grazie alla condivisione di intenti con i colleghi di Bergamo si è iniziato a parlare in modo più ampio. Anche questa volta Noi tutti dell’associazione abbiamo risposto con entusiasmo: essere più uniti e solidali non solo sulla realtà Bresciana ma sul territorio Nazionale per ampliare e migliorare il nostro lavoro.

È per questo che in data 18 maggio 2020 l’ABIS si è confrontata, da remoto, ed ha deciso di aderire alla sezione AIISF, federarci con FEDAIISF e di accettare e rispettarne lo statuto

Il Consiglio Direttivo della sezione di Brescia “ ABIS” è cosi costituito:

PRESIDENTE: Fasano Lorella – lorella.fasano@alice.it,

VICEPRESIDENTE: Bisci Francesco

TESORIERE: Gentilini Claudio – claudioattiliog@gmail.com,

SEGRETARIO: Ceresoli Claudio – claudio.ceresoli2017@gmail.com,

CONSIGLIERE: Chianese Gemma

CONSIGLIERE: Salzarulo Matteo

CONSIGLIERE: Giordano Daniele.

MAIL ASSOCIAZIONE: aiisfbrescia@yahoo.com

Certi di una proficua e lunga collaborazione con voi tutti vi porgo un cordiale saluto e ringraziamento.

Lorella Fasano e il Direttivo

Un caloroso benvenuto ai colleghi bresciani ed un augurio per l’impegnativo lavoro che ci attende