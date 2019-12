Calendario Miss Mamma Italiana Gold a sostegno della lotta all’endometriosi. A ottobre ISF della Sardegna

Nell’area eventi del ristorante “Amolara” di Adria, organizzata dalla TE.MA Spettacoli di Paolo Teti, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario dell’anno 2020 di “Miss Mamma Italiana GOLD”. “Miss Mamma Italiana” giunto quest’anno alla sua 27° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle Mamme, diviso in tre categorie: dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato sabato 28 dicembre a Gatteo Mare – Riviera Romagnola), dai 46 ai 55 anni per la “categoria GOLD” e oltre i 56 anni per la “categoria EVERGREEN”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Fra le protagoniste del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana GOLD” per il mese di ottobre, DANIELA MURRU, 49 anni, informatore scientifico, di Quartu Sant’Elena (Cagliari), mamma di Beatrice e Gabriele, di 20 e 14 anni, e nonna. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD RADIOSA 2019”.