Da lunedì campagna vaccini in Sicilia, chi si può prenotare e come. Al Policlinico di Palermo gli ISF

La campagna vaccinale in Sicilia prende forma mettendo in campo tutte le risorse che servono per accelerare il più possibile le somministrazioni e mettere al sicuro la categorie così dette fragili.

Partendo dai numeri, nell’Isola risultano vaccinate già 200.342 persone di cui 105.009 donne e 95.333 uomini.

Da ieri, sabato 6 febbraio è ripartita la possibilità di prenotazione dal portale dell’Asp dedicato (PER PRENOTARE CLICCA QUI) ma unicamente per le categorie aventi diritto.

Potranno accedere alla prenotazione i soggetti aventi diritto in via prioritaria quali gli operatori sanitari, medici e infermieri, e i sociosanitari oltre agli anziani delle Rsa.

In tutta la regione sono già attivi i centri vaccinali scelti dalla Regione in accordo con le autorità sanitarie.

Dove prenotarsi e dove recarsi a Palermo

Ma dal 9 febbraio si ricomincerà a pieno ritmo con circa 300 dosi distribuite lungo tutta la giornata dalle 8 alle 20.

Inoltre, a partire dalle 10 di domani lunedì 8 febbraio, i cittadini siciliani con più di 80 anni – compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 – potranno accedere al form “prenotazioni.vaccinicovid.gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale.

Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche la tessera sanitaria. Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi).

Chi si sarà prenotato sul sito dell’Asp si recherà nel centro vaccinale stabilito in base alla categoria di appartenenza

Secondo il piano al Policlinico di Palermo si vaccineranno i farmacisti, gli informatori medico scientifici, gli specializzandi e gli studenti della scuola di medicina.

All’ospedale Villa Sofia-Cervello si vaccinerà il personale delle strutture sanitarie accreditate, compresi i collaboratori regolarmente assunti presso le strutture.

All’ospedale Civico si vaccineranno gli odontoiatri, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e i loro collaboratori regolarmente assunti.

Vaccini, la Sicilia è la prima regione dove si potrà prenotare online