Chi paga la riduzione delle accise? Tolti alla sanità 86 milioni per finanziare le accise ridotte

Il Governo ha varato il Decreto “Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo.

In considerazione degli effetti economici – si dice nel decreto – derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti … sono rideterminate, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante:472,90 euro per 1000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

Tradotto: il decreto carburanti prevede un taglio delle accise di 25 centesimi per benzina e diesel e di 12 centesimi per il gpl, per la durata di 20 giorni fino al 7 aprile,14,60 euro in meno per i pieni nei prossimi venti giorni.

Come verrà finanziato il mancato introito? Nel gergo del Decreto si dice all’art. 5 comma a “quanto a 527,4 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di ciascuno stato di previsione della spesa di cui all’Allegato 1”. Tradotto significa che verranno tagliati i finanziamenti ai ministeri e l’Allegato 1 specifica l’importo dei tagli.

Al ministero della Salute verranno tagliati 86 milioni di euro, il terzo taglio per dimensione. E il Ministero della Salute cosa taglierà per trovare 86 milioni?

Veramente sconcertante!