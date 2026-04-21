Chieti. Professionisti a confronto: l’Informazione Scientifica incontra i futuri Medici di Medicina Generale

CHIETI – Si è tenuto il 20 aprile u.s. presso l’Ordine dei medici a Chieti un importante incontro di orientamento e confronto tra la delegazione di Informatori Scientifici del Farmaco ARISF Abruzzo (ISF), presieduta dalla Dott.ssa Barbara Pinna, e i medici in formazione per la Medicina Generale (MMG).

Si ringrazia la Presidente dell’Ordine, Dott.ssa Gagliardi, per l’ospitalità e il Dott. Di Renzo in qualità di responsabile della formazione in medicina generale della Fimmg di Chieti.

L’incontro è stato aperto da Francesco Danese, Vicepresidente Nazionale FEDAISF (Federazione delle Associazioni degli Informatori Scientifici del Farmaco), che ha illustrato il ruolo della Federazione nel panorama nazionale e ha delineato lo scopo principale della giornata: creare un ponte di conoscenza reciproca tra chi produce informazione scientifica e chi, ogni giorno, deve tradurla in scelte terapeutiche per i cittadini.

Barbara Pinna, Presidentessa Regionale ARISF Abruzzo, ha approfondito il complesso quadro legislativo che regolamenta l’informazione scientifica in Italia.

L’intervento ha chiarito i pilastri fondamentali del settore, tra cui:

Le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività di informazione scientifica.

I requisiti di legge necessari per esercitare la professione di ISF.

La documentazione obbligatoria che l’informatore deve presentare per accedere agli studi medici.

Successivamente, Luca Fiorita, membro del direttivo, ha presentato ARISF Abruzzo, sottolineando l’importanza dell’associazionismo a livello locale per garantire che il rapporto tra medico e informatore avvenga sempre all’interno di un perimetro di trasparenza e reciproco rispetto dei ruoli.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa era quello di fornire ai medici in formazione gli strumenti per interagire con l’ISF in modo consapevole, garantendo che lo scambio di informazioni avvenga sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.

Una collaborazione corretta tra queste due figure professionali rappresenta, infatti, un valore aggiunto per il Servizio Sanitario Nazionale e, in ultima analisi, per la tutela della salute del paziente.

L’entusiasmo e la partecipazione riscontrati confermano la necessità di momenti di formazione di questo tipo, capaci di coniugare etica professionale e aggiornamento scientifico.

Comunicato ARISF Abruzzo

– Federato Fedaiisf –