AIISF Sardegna. A lezione di primo soccorso.

Si terrà oggi presso la sede comunale in via Brigata Sassari del Comune di Quartu S. Elena (CA) Il corso, completamente gratuito, di Basic Life Support and Defibrillation (Blsd), destinato a sei collaboratori del Municipio.

Un atto reso possibile grazie alla generosità dell’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco della Sardegna.

Recentemente, l’Associazione ha anche donato al Comune un defibrillatore in memoria del dottor Tonino Dessi, un medico di famiglia, della stessa città, recentemente scomparso.

Il dispositivo salvavita è stato collocato all’ingresso dell’ex Convento dei Cappuccini del Comune.

Tuttavia, affinché possa essere utilizzato in caso di emergenza, è fondamentale che ci siano persone in grado di utilizzarlo correttamente”, ha sottolineato Antonio Scano, consigliere dell’associazione.

“Per questo motivo, abbiamo organizzato la formazione per un gruppo di dipendenti, che riceveranno un attestato finale come operatori di primo soccorso”.

