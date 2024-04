Comunicato RSU Angelini. Riaperto lo stato di agitazione a causa della riproposizione del progetto STEM

La RSU Angelini Pharma, congiuntamente alle Segreterie Territoriali di Roma e del Lazio FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, comunica che a distanza di un anno si trova costretta a riaprire lo stato di agitazione per la riproposizione aziendale del progetto STEM che contempla l’affiancamento degli ISF.

Ribadendo la propria disponibilità ad ulteriori confronti, la delegazione sindacale precisa che, pur non opponendosi a tale progetto, ha sempre contestato l’affiancamento all’ISF durante l’informazione scientifica portata al medico. Ad un anno di distanza dall’attuazione del progetto STEM, non sono emersi benefici significativi tali da giustificarne un’ulteriore riproposizione.

Ribadiamo, inoltre, il netto dissenso all’inserimento, anche se in forma indiretta, dell’analisi dei dati vendita in forma scritta nei criteri di valutazione, in quanto palesemente non attribuibili alle mansioni dell’ISF.

Pertanto, questa delegazione sindacale conferma la disponibilità a perseguire strategie che diano benefici all’Azienda e ai colleghi, sempre nel quadro delle normative contemplate nel Dgls 219/2006, nelle Linee Guida dei Regolamenti Regionali dell’Informazione Scientifica (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, art.5) e nel CCNL Chimico Farmaceutico.

Confidando in una matura evoluzione delle Relazioni Industriali, come da tradizione Angelini, auspichiamo una rapida riapertura del tavolo sindacale.

Segreterie Territoriali di Roma e del Lazio

FILCTEM CGIL FEMCA CISL UILTEC UIL

Attimonelli P. Galli R. Heyden MoltoniC. Sergianni

Rsu del Personale Esterno di Angelini Pharma

Comunicato giunto in Redazione il 3 aprile 2024

Nota della Redazione:

Dal sito STEM

STEM. Cosa facciamo.

Ti aiutiamo a migliorare le prestazioni, scoprire un vantaggio competitivo e ottenere una crescita delle vendite a due cifre con una profonda conoscenza del settore, benchmarking e una metodologia comprovata per il successo.

Eccelliamo nello scomporre i punti di contatto critici lungo tutto il ciclo di vita per identificare le cause profonde e consigliare azioni ad alto impatto per favorire un maggiore coinvolgimento dei clienti, un ritorno sull’investimento e garantire che i farmaci di livello mondiale raggiungano i pazienti giusti.

Le nostre soluzioni massimizzano la strategia e l’esecuzione in ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

Analizziamo i punti di contatto critici nel ciclo di vendita per identificare le cause profonde. Ti forniremo raccomandazioni attuabili e di grande impatto in modo che tu possa aumentare il coinvolgimento dei clienti, il ritorno sull’investimento e garantire che i farmaci giusti raggiungano i pazienti giusti.

STEM ti aiuta a capire il “perché” dietro la variazione delle prestazioni nella tua organizzazione.

Grazie al punto di vista di un esperto e a solidi dati di benchmarking, possiamo fornirti analisi delle cause profonde, approfondimenti sulla concorrenza e metodi esperti del settore per vincere. I nostri esperti del settore aiutano tutti nella tua organizzazione, dai dirigenti e stakeholder ai singoli team sul campo, a fare di più di ciò che funziona per raggiungere il loro massimo potenziale.

Fonte STEM

Dalla dichiarazione del Dr. Magrini

– la figura professionale legittimata dalla norma a fornire al medico l’informazione sui medicinali è esclusivamente quella dell’informatore scientifico;

– l’art. 122 rubricato “Requisiti e attività degli informatori scientifici” non prevede, per l’espletamento di tale attività, nessuna ulteriore figura professionale con funzione di supporto;

– l’attività professionale di informatore scientifico richiede il possesso di determinati requisiti;

– tale attività scientifica è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica (diversamente i consulenti in questione parrebbero dipendere da non meglio precisate “società esterne” o “agenzie”).

Giova al riguardo richiamare altresì l’art. 5 della “Linee guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco” emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20/04/2006 ove afferma che “Gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici da soli; la presenza del capoarea o di altre figure professionali non correlate all’attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dalla informazione scientifica”.