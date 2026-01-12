News

Confconsumatori. Pronti a Contare? Al via l'indagine nazionale su credito al consumo e pagamenti digitali

Un questionario online per misurare consapevolezza, rischi e abitudini finanziarie degli italiani: focus su prestiti, carte, BNPL e sovraindebitamento

Pronti a Contare? Da 1 a 10, quanto conti bene i tuoi soldi?
È questa la domanda al centro della nuova indagine nazionale sull’uso del credito al consumo e dei pagamenti digitali, promossa dal progetto Pronti a Contare, iniziativa di educazione finanziaria finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025).

Il progetto è realizzato da Adiconsum (capofila), CodaconsConfconsumatoriCTCUMovimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino, con l’obiettivo di raccogliere dati concreti e aggiornati sulle competenze finanziarie dei cittadini italiani.

Un’indagine per fotografare il rapporto degli italiani con il denaro

Il questionario, anonimo e compilabile in meno di 10 minuti, è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni e intende analizzare abitudini, conoscenze e rischi percepiti in ambiti sempre più centrali nella vita quotidiana:

  • gestione del denaro e del bilancio familiare
  • ricorso a prestiti e credito al consumo
  • utilizzo di carte di pagamento e strumenti digitali
  • servizi “Buy Now Pay Later” (BNPL, Compra Ora Paga Dopo)
  • microtransazioni nei videogiochi
  • fenomeni di sovraindebitamento

Cosa vuole capire il questionario “Pronti a Contare”

Attraverso domande chiare e accessibili, l’indagine mira a comprendere:

  • quanto i consumatori siano consapevoli dei costi reali del credito
  • quanto conoscano davvero i meccanismi del compra ora, paga dopo
  • come affrontino spese impreviste e squilibri di bilancio
  • quanto si sentano sicuri nei pagamenti digitali e consapevoli dei rischi di truffa
  • se sappiano riconoscere i segnali di troppo debito e gli strumenti di tutela disponibili

Un contributo che genera valore collettivo

I risultati dell’indagine saranno resi pubblici e costituiranno la base per lo sviluppo di:

  • materiali informativi e guide pratiche
  • strumenti digitali di autovalutazione finanziaria
  • iniziative di prevenzione del sovraindebitamento
  • una rete di sportelli territoriali ancora più efficace e mirata

Partecipa anche tu

Il contributo di ogni cittadino è fondamentale per costruire politiche di tutela più efficaci e una maggiore consapevolezza finanziaria diffusa.

C’è tempo fino al 15 gennaio 2026 per partecipare.
Partecipare è semplice: compila il questionario online

Il progetto “Pronti a contare” è Finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a norma del D.D. del 12 maggio 2025.

  

 

 

 

 

 

 

 

