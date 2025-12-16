Confconsumatori. Truffe on line. Webinar: impatti sociali ed economici. Impariamo a difenderci. Mer. 17 dicembre ore 15

Riceviamo e pubblichiamo

Smacco alla truffa: consumatori, banche ed educazione finanziaria uniti contro le frodi online

Truffe online: impatti sociali ed economici di un fenomeno in crescita. Evento online – 17 dicembre, ore 15.00–18.00

Negli ultimi anni le truffe online e le frodi bancarie hanno conosciuto una crescita costante e preoccupante, diventando un fenomeno di rilevanza sociale ed economica. L’evoluzione delle tecniche di inganno, l’uso sempre più diffuso dell’home banking e dei servizi digitali, insieme a strategie persuasive sempre più sofisticate, espongono cittadini e imprese a rischi concreti per la sicurezza dei dati e dei risparmi.

Per rispondere a questa sfida, Confconsumatori, in collaborazione con Feduf, promuove l’iniziativa “Smacco alla truffa – Truffe online: impatti sociali ed economici di un fenomeno in crescita”, in programma mercoledì 17 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00. Un incontro di approfondimento rivolto a cittadini, professionisti e operatori del settore finanziario, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza digitale e fornire strumenti concreti di prevenzione e tutela.

Comprendere le truffe online per difendersi meglio

Il fenomeno delle truffe bancarie non è solo una questione tecnica o giuridica, ma coinvolge dinamiche psicologiche, sociali e culturali che rendono le vittime particolarmente vulnerabili. Durante l’evento verranno analizzate le principali tipologie di frode – dal furto di identità alle truffe sui pagamenti elettronici, fino agli inganni legati all’home banking – evidenziando i meccanismi che ne favoriscono la diffusione.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’educazione finanziaria come strumento di prevenzione, alla responsabilità condivisa tra istituti di credito e clienti, nonché ai diritti dei consumatori in caso di frode.

Un confronto multidisciplinare tra esperti

Il programma prevede un percorso strutturato che affronta il tema delle truffe online da più punti di vista:

Scenario attuale e dimensioni del fenomeno Tipologie di truffe bancarie e modalità operative Aspetti psicologici e sociali delle frodi Normativa vigente e tutele legali Il ruolo delle banche nella prevenzione Spazio di confronto con il pubblico

Interverranno autorevoli esperti del mondo accademico, bancario e consumeristico. Tra questi, Luca Di Nella, direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Parma, approfondirà il tema delle responsabilità nelle frodi e delle procedure di rimborso. Francesco Pira, professore di sociologia all’Università di Messina, analizzerà le leve psicologiche utilizzate dai truffatori e l’impatto sociale delle frodi, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Il punto di vista dei consumatori sarà rappresentato da Antonio Pinto, esperto di Confconsumatori, che illustrerà i diritti degli utenti, le modalità di segnalazione e le principali campagne di sensibilizzazione. Mauro Marigliano, esperto di sicurezza informatica di Intesa Sanpaolo, offrirà uno sguardo operativo sulle strategie di prevenzione adottate dalle banche e sulla collaborazione con le autorità competenti.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Prof. Avv. Cappuccio, di Carmelo Calì e Valentina Panna per Feduf, con la partecipazione di Debora Rosciani di Radio24.

Verso un’alleanza per la sicurezza economica

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio che punta a costruire una alleanza tra consumatori, sistema bancario ed educazione finanziaria, basata su informazione, responsabilità e fiducia reciproca. Solo attraverso una consapevolezza condivisa è possibile contrastare in modo efficace le truffe online e rafforzare la tutela dei cittadini nel mondo digitale.

Confconsumatori conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative di informazione e prevenzione, affinché l’uso dei servizi bancari digitali possa essere non solo comodo e veloce, ma anche sicuro.

Evento finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5