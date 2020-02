Coronavirus. Incontro al Ministero del Lavoro coi Sindacati. Misure per lavoratori comprese le Partite IVA

Abbiamo evidenziato che va considerata e data copertura a tutti i lavoratori presenti nei cicli produttivi (tempo determinati, parasubordinati, lavoratori in appalto, in somministrazione etc.).

Infine, sono state segnalate, anche da parte delle imprese alcune specificità cui prestare opportuna attenzione (lavoro agricolo, imprese artigiane, piccoli esercizi commerciali).

Negli interventi è stata evidenziata preoccupazione per alcune indicazioni non omogenee che si stanno susseguendo da parte di autorità e enti locali, come l’indicazione di certe prefetture a considerare in malattia tutti i lavoratori assenti, o altre che obbligano il datore di lavoro alle verifiche dello stato di salute del dipendente, alle chiusure di servizi e al mantenimento di altri. Da parte di tutti gli interlocutori è stata condivisa la necessità che siano inviati messaggi chiari, univoci e rassicuranti sullo svolgimento della attività lavorativa e circa la copertura delle giornate di assenza.

Tutte le parti presenti hanno evidenziato la necessità di attivazione di un rapporto con l’Unione Europea per far sì che le somme che dovranno garantire gli ammortizzatori possano essere scomputate dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Abbiamo ribadito la necessità di attivazione di una cabina di regia per la gestione di questa fase e la necessità di evitare iniziative unilaterali, garantendo tutti i passaggi e le procedure con accordi sindacali.

Infine, al termine del confronto, abbiamo rimarcato la comune volontà di affrontare questa fase con responsabilità, seguendo i piani di informazione e prevenzione definiti dal Ministero della Salute.

Abbiamo evidenziato la necessità di contrastare speculazioni (ad esempio in relazione ai prezzi e all’approvvigionamento di mascherine o disinfettanti) e allarmismi che intervengono su una situazione che sta già preoccupando notevolmente le persone e mettendo a dura prova l’economia di importanti regioni.

Ci pare che il Ministero abbia colto le sollecitazioni pervenute e la necessità di procedere celermente sulla definizione di misure a tutela dei lavoratori.

Il tavolo si riconvocherà martedì 25 febbraio alle 18.

Vi terremo naturalmente informati del proseguo del confronto e delle decisioni che verranno assunte.