Coronavirus. Lettera al Ministro Salute e ai Presidenti Regionali: Roche mette a disposizione della Protezione Civile i propri Informatori Scientifici del Farmaco

Primo bisogno: non esiste una terapia per il trattamento del CORONAVIRUS. Roche si impegna a fornire alle Regioni in forma gratuita e per il periodo di emergenza Tocilizumab (RoActemra®), fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato. RoActemra® non è indicato dalle autorità regolatorie per il trattamento della polmonite da COVID-19 ma la comunità scientifica sta dimostrando interesse al suo utilizzo a seguito di alcuni dati preliminari emersi in un studio indipendente cinese. A questo proposito rinviamo alla comunicazione separata in cui sono fornite maggiori specifiche relative alla disponibilità qui sintetizzata.