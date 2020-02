Coronavirus. Tavola sinottica su ordinanze, circolari CoV 2 emanate da tutte le regioni

Segnaliamo, per la sua utilità e comodità, la pagina pubblicata sul sito della Conferenza delle Regioni per fare il punto e conseguenti note esplicative sulle azioni di contrasto alla diffusione del Sars CoV 2 emanate dalle amministrazioni regionali, in particolare quelle dei territori più interessati dall’epidemia.

La pagina, insieme a una sintesi dei principali contenuti dei vari provvedimenti, propone una Coronavirus. con tutti i collegamenti ipertestuali ai vari atti regionali, che possono dunque essere raggiunti con un semplice clic. In appendice, una piccola rassegna dei comunicati stampa diramati da ciascuna Regione in occasione della pubblicazione delle note esplicative di propria pertinenza.

La pagina di Regioni.it con i provvedimenti regionali su coronavirus