NB Renaissance nuovo socio di Mediolanum Farmaceutici e Ardian in Neopharmed

Ardian e la famiglia Del Bono rinnovano la loro collaborazione in Neopharmed Gentili e danno il benvenuto a NB Renaissance come nuovo partner.

Ardian, una società di investimento privata, leader a livello mondiale, annuncia oggi il suo reinvestimento attraverso il suo ultimo fondo in Neopharmed, insieme a NB Renaissance, detenendo congiuntamente una quota di maggioranza con quote uguali. Mediolanum Farmaceutici manterrà una partecipazione significativa nel Gruppo.

Ardian – 09 NOVEMBER 2022

Il gruppo farmaceutico italiano Mediolanum Farmaceutici e il suo CEO Alessandro Del Bono hanno rinnovato la loro partnership con Ardian mentre cercano di continuare l’impressionante crescita dell’azienda dopo quattro anni di ottime prestazioni. Ciò include la definizione di ulteriori ambiziosi progetti di sviluppo per Neopharmed Gentili e l’accoglienza di Neuberger Berman come nuovo azionista del Gruppo.

In base all’accordo, Mediolanum Farmaceutici manterrà una partecipazione significativa in Neopharmed Gentili e Alessandro Del Bono continuerà a guidare la società come amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione.

Con sede a Milano, Neopharmed Gentili è una delle principali aziende farmaceutiche operanti nel mercato italiano. Con una delle più grandi reti di informatori scientifici in Italia, Neopharmed Gentili è leader di mercato in aree terapeutiche come cardiovascolare e neurologia.

In collaborazione con Ardian, Neopharmed Gentili ha perseguito una strategia di crescita a lungo termine, espandendosi sia organicamente sia attraverso un ambizioso piano di acquisto e costruzione, che ha portato a sei operazioni di fusione e acquisizione in quattro anni. Questo piano di crescita ha visto anche la Società rafforzare e diversificare il proprio portafoglio prodotti, raggiungendo ricavi per 250 milioni di euro.

Attraverso il rinnovato accordo, la famiglia Del Bono, Ardian e NB Renaissance hanno gettato le basi per continuare a guidare la crescita, supportando l’azienda e il suo management team fornendo nuovo capitale.

“Siamo molto entusiasti del futuro. La partnership con Ardian e NB Renaissance rappresenta un importante passo avanti nella storia di Neopharmed Gentili, che assicurerà di essere sempre più competitiva in un contesto di crescente complessità e aprirà nuovi mercati. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di rendere Neopharmed Gentili un attore solido e credibile nel mercato farmaceutico italiano grazie all’alto valore scientifico delle nostre soluzioni e alla qualità ampiamente riconosciuta del nostro team di professionisti. Oggi abbiamo nuove sfide e nuovi obiettivi e non vediamo l’ora di poter continuare a crescere e creare valore, preservando sempre la nostra cultura e identità”. Alessandro Del Bono, Amministratore Delegato e Presidente – Neopharmed Gentili

“Siamo estremamente orgogliosi del rapporto instaurato con Alessandro Del Bono e con l’intero management team di Neopharmed Gentili. Grazie alla nostra partnership, l’azienda ha raggiunto brillanti risultati negli ultimi quattro anni, e siamo convinti che ci siano numerosi e continuati opportunità di crescita in Italia e all’estero. Crediamo che questa partnership con NB Renaissance faciliterà un ulteriore consolidamento e sviluppo internazionale, salvaguardando l’attuale cultura aziendale”. Nicolò Saidelli, Membro del Comitato Esecutivo, Responsabile Ardian Italia e Vice Responsabile Buyout – Ardian

“Siamo molto grati che la famiglia Del Bono e Ardian abbiano scelto NB Renaissance come nuovo partner e sentiamo fortemente la responsabilità di supportare la crescita, lo sviluppo e la creazione di valore di Neopharmed. Sulla base della nostra esperienza di lunga data nel settore farmaceutico, crediamo possiamo dare un contributo significativo al successo dell’azienda e dei suoi stakeholder”. Fabio Canè, Co-Fondatore e Senior Partner – NB Renaissance

