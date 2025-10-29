Corsa al supercomputer AI. In campo Eli Lilly con Nvidia

Eli Lilly collabora con Nvidia per costruire il supercomputer AI più potente del settore farmaceutico

invezz – 28 ottobre 2025

Eli Lilly and Co. ha unito le forze con il produttore di chip di intelligenza artificiale Nvidia Corp. per sviluppare quello che le aziende descrivono come il supercomputer più potente gestito da un’azienda farmaceutica.

La partnership, annunciata martedì, è progettata per accelerare la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci utilizzando l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni.

La casa farmaceutica con sede a Indianapolis, nota per il suo trattamento per la perdita di peso Zepbound e le sue terapie per il diabete e il cancro, ha affermato che il nuovo supercomputer consentirà di identificare molecole promettenti in modo più efficiente e ridurre le tempistiche tipicamente lunghe necessarie per portare i farmaci dal laboratorio al mercato.

Lilly prevede inoltre di applicare le capacità di intelligenza artificiale del sistema per migliorare gli studi clinici, i processi di produzione e le operazioni commerciali.

Sebbene le società non abbiano rivelato i termini finanziari, Lilly ha affermato che alcune apparecchiature Nvidia sono già arrivate al suo data center di Indianapolis e che il sistema dovrebbe essere pienamente operativo entro gennaio.

Accelerare l’innovazione attraverso l’intelligenza artificiale

La collaborazione sottolinea la crescente convinzione in tutta l’industria farmaceutica che l’intelligenza artificiale possa trasformare il modo in cui vengono scoperti e sviluppati nuovi trattamenti.

Gli strumenti di intelligenza artificiale vengono sempre più utilizzati per analizzare vasti set di dati per identificare i meccanismi della malattia, i potenziali bersagli farmacologici e le nuove molecole terapeutiche che i metodi tradizionali potrebbero trascurare.

Grandi aziende farmaceutiche come Johnson and Johnson and Roche Holding AG hanno aumentato i loro investimenti nell’intelligenza artificiale, mentre anche le startup focalizzate esclusivamente sulla scoperta di farmaci basati sull’intelligenza artificiale hanno guadagnato slancio.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, gli esperti del settore avvertono che l’impatto diretto dell’IA sullo sviluppo di farmaci rimane finora limitato.

Molte aziende hanno riscontrato un successo precoce nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per le funzioni di back-office, l’analisi dei dati e la progettazione di studi clinici piuttosto che per la scoperta di nuovi farmaci che raggiungono l’approvazione normativa.

Thomas Fuchs, chief AI officer di Lilly, ha affermato che il progetto rappresenta un uso significativo dell’intelligenza artificiale che potrebbe migliorare significativamente i risultati sanitari.

“L’intelligenza artificiale viene utilizzata in questi giorni per così tante cose inutili”, ha detto Fuchs. “Ma questo, è quello per cui dovrebbe essere usato. È davvero qualcosa che ci aiuta a migliorare la condizione umana”.

Nvidia espande il suo ruolo nelle scienze della vita

Per Nvidia, la partnership segna un coinvolgimento sempre più profondo nei settori della sanità e delle scienze della vita.

L’azienda ha recentemente stretto alleanze con istituzioni come la Mayo Clinic e la società di sequenziamento del DNA Illumina Inc., mentre continua ad applicare i suoi processori di intelligenza artificiale ad aree di ricerca che richiedono una modellazione computazionale complessa.

Il supercomputer Lilly funzionerà con più di 1.000 GPU Nvidia Blackwell, in particolare i chip B300, tra i processori AI più avanzati progettati dall’azienda.

Il sistema sarà alimentato interamente da energia rinnovabile e utilizzerà un sistema di raffreddamento ad acqua refrigerata.

Costruendo e gestendo la propria infrastruttura, Lilly mira a proteggersi dai potenziali rischi geopolitici che potrebbero interrompere la fornitura di componenti, mantenendo al contempo il controllo su decenni di dati proprietari.

Kimberly Powell, vicepresidente della sanità di Nvidia, ha affermato che l’intelligenza artificiale è un investimento a lungo termine nella trasformazione della medicina.

“Questi sono 10 anni di innovazione che ci porteranno a quel sogno di medicina personalizzata di cui parliamo da circa 30 anni”, ha detto.

Diogo Rau, Chief Information and Digital Officer di Lilly, ha osservato che, sebbene la partnership possa accelerare la scoperta, potrebbero volerci ancora anni prima che i farmaci scoperti dall’intelligenza artificiale raggiungano i pazienti, potenzialmente non prima del 2030, a causa dei rigorosi processi di test e approvazione richiesti.

Questo articolo è stato tradotto dall’inglese con l’aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.

Lilly partners with Nvidia on AI supercomputer to speed up drug development

Nota:

NVIDIA Blackwell è una moderna microarchitettura proposta da NVIDIA. Presentata nel 2024, prende il nome dal matematico David Blackwell. Blackwell è stata ottimizzata per le applicazioni nei campi dell’intelligenza artificiale (in particolare per l’IA generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)), per l’apprendimento automatico, per i calcoli scientifici e per il gaming.

I primi progetti basati su Blackwell sono le GPU B100 e B200, chiamate a succedere rispettivamente a H100 e H200, basati sulla precedente architettura GPU Hopper. Blackwell utilizza la nuova tecnologia a 4nm di TMSC. Il passaggio ai 4nm consente a NVIDIA di ottenere performance superiori a fronte di consumi decisamente più limitati. Le GPU ((graphics processing unit) con architettura NVIDIA Blackwell racchiudono 208 miliardi di transistor. Il super computer di Lilly contiene 1000 GPU. Sebbene inizialmente progettate per la grafica, oggi le GPU vengono impiegate anche per altre applicazioni che richiedono un’elevata potenza di calcolo parallelo, come l’intelligenza artificiale e le simulazioni scientifiche.

Il GB300 NVL72 offre 1,5 volte più prestazioni di intelligenza artificiale rispetto al NVIDIA GB200 NVL72, oltre ad aumentare l’opportunità di entrate di Blackwell di 50 volte per le fabbriche di intelligenza artificiale, rispetto a quelle costruite con NVIDIA Hopper. Con NVIDIA GB300 NVL72, i modelli di intelligenza artificiale possono accedere alla maggiore capacità di calcolo della piattaforma per esplorare diverse soluzioni ai problemi e suddividere richieste complesse in più passaggi, ottenendo risposte di qualità superiore.

Il supercomputer, di proprietà e gestito da Lilly, è un Nvidia DGX SuperPOD con sistemi DGX B300. Le soluzioni DGX sono completamente integrate e combinano la tecnologia GPU più potente del mondo. La piattaforma di Lilly, TuneLab, è composta da modelli di intelligenza artificiale che includono dati proprietari ottenuti al costo di oltre 1 miliardo di dollari.

“Lilly TuneLab è stato creato per essere un equalizzatore in modo che le aziende più piccole possano accedere ad alcune delle stesse capacità di intelligenza artificiale utilizzate ogni giorno dagli scienziati di Lilly”, ha detto il direttore scientifico Daniel Skovrons.

Notizie correlate: Novo Nordisk acquista il computer quantistico più potente al mondo

Big Pharma e AI: il mix che può far guadagnare l’1,2% ogni mese

OpenAI entra nel biopharma: accordi con Thermo Fisher e Lundbeck per accelerare lo sviluppo dei farmaci