Cosmofarma 2025. Presente e futuro dell’informazione scientifica

Torna dall’11 al 13 aprile a BolognaFiere la 28ª edizione di Cosmofarma Exhibition, l’evento di riferimento per il mondo della farmacia, dell’Health Care e del Beauty Care. Con oltre 400 espositori e 120 convegni, la manifestazione si conferma un momento chiave per riflettere sull’evoluzione del settore e sulle nuove sfide del comparto.

Il tema di quest’anno, “Performare”, richiama la necessità di coniugare risultati concreti e valori umani. «Performare significa ‘ottenere buoni risultati’ – sottolinea Marco Cossolo, presidente di Federfarma – e per farlo la rete delle farmacie deve sfruttare tutte le sue potenzialità: prossimità, formazione e valori umani.

Con la nuova Convenzione, tutte queste peculiarità concorrono a strutturare e implementare il ruolo della farmacia quale unità del Servizio sanitario nazionale che offre a tutti, ovunque, un accesso equo ed omogeneo all’assistenza sanitaria, concorrendo alla tutela della salute dei cittadini».

Un concetto ribadito anche da Andrea Mandelli, presidente della FOFI: «Cosmofarma è un’occasione per riflettere sul ruolo del farmacista nel SSN, che punta sempre più sulla prevenzione per garantire sostenibilità e rispondere alla crescente domanda di salute».

La manifestazione sarà anche un momento di approfondimento sulla nuova convenzione con il SSN e sulla farmacia dei servizi. «Dopo 27 anni, si avvia una stabilizzazione definitiva della sperimentazione della farmacia dei servizi – afferma Eugenio Leopardi, presidente di Utifar –. Il farmacista diventa sempre più un consulente della salute, capace di guidare il paziente con una comunicazione efficace e proattiva».

Focus anche sulle farmacie rurali e sulla ricerca, come evidenziato da Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Cannavò: «Presenteremo i progetti finanziati e affronteremo le sfide delle farmacie rurali, fondamentali per la sanità territoriale».

Per Federfarma, alla conferenza stampa di presentazione è intervenuto il vicepresidente Alfredo Procaccini, che sottolineato come la farmacia di comunità sia per sua natura focalizzata sulle esigenze di salute dei cittadini con risposte innovative, tempestive ed efficaci. “Questa evoluzione è in linea con il processo di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale, al quale le farmacie contribuiscono in virtù della loro capillarità, in sinergia con tutti gli altri professionisti sanitari.

Come sempre, Cosmofarma rappresenta un momento di confronto strategico su questi importanti temi con tutti gli attori della filiera del farmaco”.

Cosmofarma ha l’obiettivo di porsi come piattaforma di confronto, informazione e formazione al servizio dei professionisti del settore, al passo con le nuove esigenze, e presenta un calendario di convegni e workshop per affrontare tutte le tematiche di interesse per la farmacia.

