Festa di Carnevale, evento benefico della Sez. AIISF di Lecce

Il 13 Febbraio si è tenuta a Galatina presso i Giardini Antichi la prima festa di Carnevale organizzata dalla sezione AIISF di Lecce “Carnival Party” .

L’evento ha visto la partecipazione di circa 190 persone tra isf e medici e si è svolto in un clima di gran divertimento, ma con un momento di riflessione importante, grazie alla partecipazione straordinaria di Don Gianni Mattia, cappellano dell’ospedale Vito Fazzi e Presidente dell’associazione “Cuore e Mani aperte”, a cui sarà devoluto il ricavato della serata, che contribuirà all’ acquisto della nuova “bimbulanza“, utilizzata per il trasporto dei bambini che hanno bisogno di cure nei grandi centri ospedalieri.

Il Direttivo della Sezione di Lecce ringrazia di vero cuore gli Associati e tutti coloro che hanno contribuito alla buona causa, dimostrando che si può fare festa, senza dimenticare le sofferenze altrui.

Comunicato

AIISF Sezione di Lecce

– Federata Fedaiisf –