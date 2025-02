Cosmofarma Exhibition è un evento certificato da ISFCERT – Istituto di certificazione dei dati Statistici Fieristici.

La manifestazione risponde all’esigenza dell’utenza fieristica di certezza e trasparenza dei dati comunicati, in termini di numero visitatori, espositori e metri quadri dichiarati.

L’edizione 2024 ha portato a BolognaFiere 400 aziende espositrici e 29.811 visitatori, che hanno partecipato a 150 convegni durante i quali si sono alternati più di 250 relatori.

Comunicato Cosmofarma

È con grande piacere che vi presentiamo la nuova campagna di comunicazione di Cosmofarma 2025 che, come ogni anno, vuole evidenziare le sfide del settore e allo stesso tempo stimolare – e perché no provocare – ma anche ispirare il mercato! Il valore prende forma e quale forma migliore della farfalla che simboleggia la trasformazione?

In un’epoca sempre più veloce e tecnologica, l’importanza del valore umano e del singolo individuo diventano fondamentali.

Il concetto del valore umano, introdotto nell’edizione precedente, non si interrompe, piuttosto prende forma e incontra quello di performance, confluendo nel claim PERFORMARE. Un incentivo a focalizzarsi non solo sul cosa e sul come ma anche sulla misurazione delle proprie attività da un punto di vista quantitativo e qualitativo.

La farmacia come presidio sanitario con una natura imprenditoriale, fatta di risultati, empatia, passione e opportunità: un ecosistema da misurare.

La farfalla rappresenta in modo suggestivo ma al tempo stesso concreto il concetto di trasformazione: una fase intermedia tra l’oggi e il domani, preziosa proprio perché unica, e quindi da cogliere in tutto il suo potenziale performante.

Come sintetizza il Butterfly Effect, celebre concetto derivato dalla fisica per rappresentare l’impatto globale provocato da microscopiche variazioni su larga scala, così ogni singolo protagonista del settore farmacia può, attraverso il potere di piccole azioni quotidiane, generare un impatto significativo sul sistema farmacia.

Costruiamo insieme un futuro straordinario per il mondo della farmacia, la metamorfosi ti aspetta a Cosmofarma, BolognaFiere 11-13 aprile 2025!

PROGRAMMA PRELIMINARE CONVEGNI 2025

Cosmofarma ha l’obiettivo di porsi come piattaforma di confronto, informazione e formazione al servizio dei professionisti del settore, al passo con le nuove esigenze, e presenta un calendario di convegni e workshop per affrontare tutte le tematiche di interesse per la farmacia.

Troveranno spazio anche temi in linea con la campagna di comunicazione 2025, che mette al centro il concetto di PERFORMANCE, attraverso una pianificazione di appuntamenti che affronteranno il tema nelle sue diverse declinazioni, anche con modalità di fruizione differente, per favorire il confronto in modo efficace, accorciando le distanze tra tutti i professionisti coinvolti nel settore e per generare risposte e soluzioni che siano applicabili in farmacia.

Programma preliminare

