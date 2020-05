Sez. Fedaiisf BAT-BA. Donazione il 20 marzo per l’emergenza coronavirus

N.d.R.: per un disguido il 20 marzo scorso non è stato pubblicato il comunicato della sezione Fedaiisf BAT-BA sulla donazione da loro effettuata per l’emergenza coronavirus. Lo pubblichiamo oggi, con un mese di ritardo. Ce ne scusiamo con i colleghi.

Gentili colleghi, in questo momento di grande difficoltà per tutti, gli informatori scientifici del f armaco vogliono in qualche modo aiutare ed essere virtualmente vicini a chi in questa emergenza si trova in trincea.

Per questo la sezione Bat-Ba di Fedaiisf ha deciso effettuare una donazione alla Protezione Civile Puglia.

Ognuno deve fare la propria parte e purtroppo noi, non potendo in questo momento essere utili in modo concreto, abbiamo ritenuto doveroso aiutare chi è costantemente a lavoro per il bene di noi tutti.

Come associazione siamo sempre vicini ai medici e a tutti gli operatori sanitari che purtroppo non possono restare a casa e che hanno tutto il nostro incondizionato appoggio.