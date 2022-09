Covid. La circolare del Ministero porta da 7 giorni a 5 l’isolamento dei positivi

1 settembre 2022 – Dopo il parere emesso il 24 agosto dal Consiglio Superiore di Sanità ieri il Ministero della Salute ha emanato la Circolare che porta da 7 a 5 giorni il periodo d’isolamento dei positivi da Covid-19.

Rimarrà in ogni caso necessario un test negativo per uscire dall’isolamento e, nel caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14o giorno dal primo tampone positivo (anzichè 21) a prescindere dalla effettuazione del test.

“Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.”

Per i contatti stretti in caso di infezione da Sars-CoV-2 restano vigenti le misure contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di COVID-19”.

Gli aggiornamenti Covid della scorsa settimana secondo GIMBE registrano una diminuzione dei casi (da 177.877 a 149.701) e un calo dei ricoveri ospedalieri (-951 posti letto in area medica, -28 in terapia intensiva) e dei decessi (574). Ma, avverte GIMBE, “questi numeri sono destinati ad aumentare con la ripresa delle attività lavorative, la riapertura delle scuole, la maggiore frequentazione dei luoghi chiusi, la decadenza dell’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici dal 30 settembre ed ora con la riduzione del periodo di isolamento per i positivi”.

Non sono mancate le voci critiche.

“In questa situazione epidemiologica ancora fragile, seppur con netti miglioramenti, e in ottica settembre-ottobre, parlare oggi di riduzione della quarantena per i positivi Covid asintomatici non mi pare una grande idea. Capisco anche l’esigenza di trovare delle soluzioni in funzione del voto del 25 settembre, ma quella della riduzione dell’isolamento è la più pericolosa”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), schierandosi contro una possibile revisione della durata dell’isolamento per i positivi asintomatici.

