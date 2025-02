Crescono investimenti in pubblicità digitale farmaceutica

Primaonline – di Redazione – 20.02.2025

Il settore della salute continua a investire nel digitale, mantenendo stabile la propria quota di mercato pubblicitario.

Secondo i dati di Adjinn, nel 2024 la share of voice del comparto salute è infatti pari al 3,1% del totale mercato adv, in linea con il 2023 (3,3%).

A trainare gli investimenti digitali sono in particolare la farmaceutica, che passa dal 40,4% al 49,3% del totale speso nel settore, e le strutture sanitarie (ospedali, cliniche, ottiche), che crescono dal 4,4% al 7,3%. L’incremento è legato alla necessità di promuovere farmaci da banco, soprattutto quelli legati all’influenza stagionale, e alla volontà delle strutture sanitarie di comunicare con maggiore chiarezza i servizi e le analisi disponibili per i cittadini.

Il formato video si conferma il più utilizzato per le campagne adv digitali nel settore, con una quota che sale dal 79,9% all’83%. Questo trend è spinto sia dai brand farmaceutici, che sfruttano contenuti visivi per raccontare i benefici dei prodotti, sia dalle strutture sanitarie, che utilizzano il video per spiegare al meglio i servizi offerti.

Nel complesso, il settore salute continua a puntare sulla pubblicità digitale come leva strategica per informare e coinvolgere il pubblico, con un focus crescente sulla chiarezza dei messaggi e sulla fruibilità dei contenuti.