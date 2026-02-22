PELINI: La Persina presente nell’ avocado è tossica per i nostri animali

FITOTOSSICOLOGIA VETERINARIA: Persina (1-Acetyloxy-2-hydroxy-12,15-heneicosadien-4-one) presente nell’ avocado perché è tossica per Cani e Uccelli?
La Persina una sostanza presente nella polpa dell’ Avocado e una sostanza fungicida di natura lipidica che se ingerita dal cane o da uccelli può portare a fenomeni di tossicità se pur diversi.
Negli uccelli agisce distruggendo le fibre muscolari del cuore (miocardio).
L’uccellino muore per insufficienza cardiaca e asfissia in tempi brevissimi.
Nel Cane la Persina invece provoca un’infiammazione acuta delle pareti dello stomaco e dell’intestino provocando vomito, diarrea e forte dolore addominale.
In caso di ingestione da parte dell’animale va consultato immediatamente il medico veterinario.
