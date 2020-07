Fedaiisf Bergamo. Dai social alla carta: “Emozioni virali. Le voci dei medici dalla pandemia”

Emozioni virali. E’ questo il titolo del libro, che è stato presentato ufficialmente giovedì 16 luglio al Filandone di Martinengo (BG), scritto da alcuni medici che hanno vissuto in prima linea l’emergenza del Coronavirus. Tra questi (in foto) c’è anche il medico di famiglia Maria Concetta Del Beato, che opera e vive a Martinengo.

Tra gli invitati, principalmente medici ed operatori sanitari della Provincia, anche la nostra associazione AIISF rappresentata da Luigina Villa, Giovanni Carbonaro e Alessandro Rossello.

Il libro è composto da una serie di racconti scritti da chi ha vissuto in prima persona il momento traumatico dell’emergenza legata al Coronavirus.

Molto toccante è stata la parte relativa alla dottoressa Maria Concetta Del Beato che ha vissuto la doppia esperienza di paziente e di medico curante.

Parte del ricavato della vendita dei libri andrà in beneficenza, in particolare si cercherà di aiutare le famiglie dei medici deceduti durante l’emergenza di Covid-19.

Al momento, per chi fosse interessato, il libro è prenotabile al Mondadori point di Martinengo, ma si potrà anche prenotare contattando la Dr.ssa Del Beato oppure l’associazione AIISF di Bergamo, che farà da tramite.

e-mail: aiisfbergamo@gmail.com