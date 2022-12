Dermocosmetica. Tossicità Salicilato di Metile: Pelini, Facciamo Chiarezza!

Dopo il 16 dicembre non sarà più possibile commercializzare prodotti cosmetici contenenti metile salicilato ( INCI: METHYL SALICYLATE), non conformi alle nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) 2022/1531 perchè considerato reprotossico .

IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA COMPORTERA’ CONSEGUENZE PENALI.

Il salicilato di metile è l’estere dell’acido salicilico e del metanolo.

Il salicilato di metile è utilizzato come vasodilatatore cutaneo, nel trattamento del dolore muscolare e articolare.

Il metil Salicilato possiede attività anti dolorifica in quanto viene metabolizzato a livello dell’ organismo in acido salicilico,

E’ presente negli olli essenziali di piante come wintergreen o tè del canada (Gaultheria procumbens L) in alte quantità.

Utilizzato come analgesico locale tra i più efficaci per lenire il dolore. Utilizzato per trattare gli spasmi muscolari, aiuta a calmare le contrazioni della muscolatura, con un’azione specifica in caso di contratture e tensioni.

T ossicità: Facciamo Chiarezza!

I valori di LD50 orale (mg/kg) per topo, ratto e coniglio sono rispettivamente 1110, 887 e 1300.

I valori orali di DL50 per l’uomo bambino e adulto (mg/kg) sono rispettivamente 228 e 506.

Sebbene la tossicità sistemica da somministrazione topica sia rara, il salicilato di metile può essere assorbito nella pelle intatta provocando la stimolazione del centro respiratorio del sistema nervoso centrale, disturbi del metabolismo dei lipidi e dei carboidrati e disturbi della respirazione intracellulare. Una grave tossicità può provocare lesioni polmonari acute, letargia, coma, convulsioni, edema cerebrale e morte.

In caso di avvelenamento da salicilato, il trattamento consiste in cure generali di supporto, decontaminazione gastrointestinale con carbone attivo in caso di ingestione di salicilato e monitoraggio delle concentrazioni sieriche di salicilato.

Le infusioni di bicarbonato o l’emodialisi possono essere utilizzate per ottenere una migliore eliminazione del salicilato.

Come ovvio questi sono dosaggi che non verrebbero mai assunti con estratti vegetali ma che l’Europa usa come pretesto per attaccare ancora una volta il naturale e il settore salutistico, sarebbe il caso come più volte ho auspicato che il governo intervenisse con persone esperte in materia a difesa del settore.



Paolo Pelini Professione Erbochimico

Ricevuto in Redazione il 16/12/2022