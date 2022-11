Dopo i tagli alla spesa farmaceutica, la Regione Umbria convoca i medici

Tagli alla spesa farmaceutica, dopo le critiche Regione convoca i medici: «Decideremo insieme»

Ad annunciarlo è stato il direttore regionale D’Angelo: «Venerdì li incontrerò. Serve massima appropriatezza»

Umbria 24 – 4 novembre 2022 di Daniele Bovi

È in programma per venerdì prossimo a Perugia un incontro con gli Ordini dei medici di Perugia e Terni e con l’Associazione italiana diabetologia per discutere i tagli alla spesa farmaceutica chiesti dalla Regione a Usl e Aziende ospedaliere. A renderlo noto è stato il direttore regionale della Sanità, Massimo D’Angelo, rispondendo venerdì alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa in cui è stato spiegato il futuro del cosiddetto terzo polo ospedaliero, frutto dell’integrazione tra i nosocomi di Foligno e Spoleto.

L’incontro Nelle scorse ore i presidenti degli Ordini provinciali avevano comunicato agli iscritti di aver inviato una lettera alla Regione, nella quale vengono bollate come «illegittime» e non concordate le «misure urgenti» imposte per contenere la spesa. I presidenti avevano chiesto di essere convocati per discutere di questi e altri temi: «L’incontro – ha spiegato D’Angelo – si terrà venerdì prossimo. Definiremo insieme un percorso unico. Le critiche sono un elemento importante per assicurare la condivisione delle scelte. Siamo colleghi e imposteremo il lavoro insieme, ma è evidente che la spesa è elevata e che dobbiamo garantire la massima appropriatezza delle prescrizioni. Insieme troveremo le soluzioni idonee».

