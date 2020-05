Verona. La Sezione AIISF scrive alle autorità sanitarie. Pronti a riprendere l’attività con le garanzie massime di sicurezza

Gent.mi Dottori,

sono il Dott. Domenico Mangraviti, Presidente della Sezione di Verona dell’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco (AIISF).

La nostra associazione riunisce professionisti, con competenze scientifiche, che operano secondo il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, svolgendo la loro attività presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici Specialisti ed anche all’interno di strutture ospedaliere pubbliche e private.

L’AIISF opera promuovendo la formazione professionale degli informatori scientifici del farmaco, aggiornando la categoria di tutte le novità in ambito legislativo, sindacale, sanitario, per svolgere in modo consapevole la propria professione.

Vi scrivo per comunicarvi che in data 5 maggio 2020 è stata costituita la Sezione Veronese dell’AIISF, il cui Direttivo Sezionale è formato da:

– Domenico Mangraviti – Presidente

– Monia Cimichella – Vicepresidente

– Francesco Caccavari – Tesoriere

– Enrico Foti – Segretario

– Stefano Foti – Consigliere

– Laura Grigoletto – Consigliere

– Silvia Leto – Consigliere

Colgo l’occasione per informarvi che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la categoria degli ISF della Provincia di Verona, dalla fine del mese di febbraio u.s., ha dovuto forzatamente arrestare la propria attività lavorativa, in ottemperanza ai DPCM emanati dal Governo Italiano, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia virale.

Essendo ormai arrivati alla “FASE 2” di questa pandemia, ci auspichiamo un pronto ritorno alla nostra attività sul territorio. Ci prepariamo, dunque, a garantire, nelle nostre future visite, la massima attenzione nel rispetto delle distanze di sicurezza, utilizzando presidii atti a prevenire la diffusione dell’epidemia.