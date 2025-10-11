Dopo Pfizer, anche AstraZeneca fa accordo con Trump per abbassare i prezzi

Il Presidente Donald J. Trump annuncia il secondo accordo per portare i prezzi della nazione più favorita ai pazienti americani

Fonte: The White House – October 10, 2025

AVANZAMENTO DEI PREZZI DELLE NAZIONI PIÙ PREFERITE: Oggi, il presidente Donald J. Trump ha annunciato il secondo accordo con un’importante azienda farmaceutica, AstraZeneca, per portare i prezzi dei farmaci americani in linea con il prezzo più basso pagato da altre nazioni sviluppate (noto come la nazione più favorita, o MFN).

L’accordo fornirà a tutti i programmi Medicaid statali del paese l’accesso ai prezzi dei farmaci MFN sui prodotti AstraZeneca, con centinaia di milioni di dollari di risparmi e continuando gli sforzi storici del presidente Trump per rafforzare il programma per i più vulnerabili.

L’accordo garantisce che le nazioni straniere non possano più utilizzare i controlli sui prezzi per fare freeride sull’innovazione americana garantendo i prezzi MFN su tutti i nuovi farmaci innovativi che AstraZeneca porta sul mercato. (NdR: freeride: Un comportamento opportunistico in cui un individuo sfrutta un bene o servizio comune)

L’accordo richiede ad AstraZeneca di recuperare con l’aumento delle entrate estere sui prodotti esistenti che AstraZeneca realizza a seguito delle forti politiche commerciali statunitensi di America First del presidente a beneficio dei pazienti americani.

L’accordo richiede che AstraZeneca offra farmaci con un forte sconto sul prezzo di listino quando vendono direttamente a pazienti americani.

CONSEGNARE COSTI RIDOTTI: le azioni di oggi si traducono in risparmi sui costi tangibili per i pazienti americani e il sistema sanitario nel suo complesso.

9 milioni di pazienti americani sono trattati con i farmaci AstraZeneca e beneficeranno della negoziazione di successo del Presidente per abbassare i prezzi.

I 25 milioni di americani che soffrono di asma e i 16 milioni di americani che soffrono di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una delle prime dieci cause di morte negli Stati Uniti, potrebbero beneficiare di queste riduzioni dei prezzi. BEVESPI AEROSPHERE, un inalatore utilizzato per trattare la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), sarà reso disponibile ai pazienti che acquistano direttamente con uno sconto pari al 654% del prezzo dell’offerta. BREZTRI AEROSPHERE, un inalatore utilizzato per trattare la BPCO, sarà reso disponibile ai pazienti che acquistano direttamente con uno sconto pari al 98% del prezzo dell’offerta. AIRSUPRA, un inalatore utilizzato per trattare i sintomi e gli attacchi di asma, sarà reso disponibile ai pazienti che acquistano direttamente con uno sconto pari al 96% del prezzo dell’offerta.

cronica ostruttiva (BPCO), una delle prime dieci cause di morte negli Stati Uniti, potrebbero beneficiare di queste riduzioni dei prezzi.

INVESTIRE IN AMERICA PER PROTEGGERE LE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO FARMACEUTICHE: AstraZeneca annuncia anche che investirà 50 miliardi di dollari nella produzione, nella ricerca e sviluppo degli Stati Uniti entro il 2030.

L’azienda sta costruendo una nuova struttura a Charlottesville, in Virginia, che produrrà ingredienti farmaceutici avanzati per supportare le loro condotte di malattie croniche e oncologia.

La struttura della Virginia creerà 3.600 posti di lavoro altamente qualificati.

FINE DEL FREELOADING GLOBALE SULL’INNOVAZIONE FARMACEUTICA AMERICANA: il presidente Trump sta intraprendendo azioni decisive per riequilibrare un sistema che consente ai produttori farmaceutici di offrire prezzi bassi ad altre nazioni facoltose mentre fanno pagare agli americani prezzi significativamente più alti.

Secondo dati recenti, i prezzi che gli americani pagano per i farmaci di marca sono più di tre volte il prezzo che altre nazioni dell’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo pagano, anche dopo aver tenuto conto degli sconti che i produttori forniscono negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno meno del cinque per cento della popolazione mondiale, ma circa il 75% dei profitti farmaceutici globali provengono dai contribuenti americani.

I produttori di farmaci beneficiano di generosi sussidi per la ricerca e di enormi spese sanitarie da parte degli Stati Uniti. Governo. Invece di passare quel beneficio ai consumatori americani, i produttori di farmaci poi scontano i loro prodotti all’estero per accedere ai mercati esteri e sovvenzionare tali sconti attraverso prezzi elevati in America. Gli americani stanno sovvenzionando i profitti dei produttori di farmaci e i sistemi sanitari stranieri, sia in fase di sviluppo che una volta venduti i farmaci.

MANTENERE LE PROMESSE DI METTERE I PAZIENTI AMERICANI AL PRIMO POSTO: il presidente Trump sta mantenendo le promesse per i pazienti americani che l’establishment politico non credeva fossero possibili.

Il 12 maggio 2025, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo intitolato: “Consegnare i prezzi dei farmaci da prescrizione della nazione più favore ai pazienti americani” che indirizza l’amministrazione a intraprendere numerose azioni per portare i prezzi dei farmaci americani in linea con quelli pagati da nazioni simili.

farmaci da prescrizione della nazione più favore ai pazienti americani” che indirizza l’amministrazione a intraprendere numerose azioni per portare i prezzi dei farmaci americani in linea con quelli pagati da nazioni simili. Il 31 luglio 2025, il presidente Trump ha inviato lettere ai principali produttori farmaceutici delineando le misure che devono adottare per far scendere i prezzi dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti per eguagliare il prezzo più basso offerto in altre nazioni sviluppate.

Il 30 settembre 2025, il presidente Trump ha annunciato un accordo con Pfizer per portare i prezzi MFN ai pazienti americani.

Il presidente Trump è stato implacabile nel suo sforzo di affrontare i prezzi ingiusti e oltraggiosi che gli americani pagano per i farmaci da prescrizione: Presidente Trump: “Caso dopo caso, i nostri cittadini pagano prezzi massicciamente più alti di quelli che altre nazioni pagano per la stessa stessa pillola esatta, dalla stessa fabbrica, sovvenzionando efficacemente il socialismo a bordo [all’estero] con prezzi alle stelle a casa. Quindi spenderemmo enormi quantità di denaro per fornire farmaci economici a un altro paese. E quando dico che il prezzo è diverso, puoi vedere alcuni esempi in cui il prezzo è al di là di qualsiasi cosa – quattro volte, cinque volte diverso.”



Notizie correlate: AstraZeneca announces historic agreement with US Government to lower the cost of medicines for American patients

Nota: A seguito dell’intesa raggiunta con l’amministrazione degli Stati Uniti, AstraZeneca «investirà 50 miliardi di dollari in produzione e ricerca e sviluppo negli Stati Uniti entro il 2030».

Nota 2: Pascal Soriot’s 2024 pay package was approximately £14,7 million (€16,9), a decrease from the £16.9 million he received in 2023. His compensation includes a base salary of about £1.5 million, an annual bonus, and long-term share awards, with total earnings at AstraZeneca since 2012 exceeding £150 million.

Nota 3: La Società AstraZeneca accetta una serie di misure che consentiranno ai pazienti americani di accedere a farmaci a prezzi equiparati a quelli disponibili nei paesi ricchi.

Come parte dell’accordo, AstraZeneca fornirà vendite dirette al consumatore (DTC) ai pazienti idonei con prescrizioni per malattie croniche con uno sconto fino all’80% sui prezzi di listino. AstraZeneca parteciperà alla piattaforma di acquisto diretto TrumpRx.gov, che consentirà ai pazienti di acquistare medicinali a un prezzo ridotto in contanti da AstraZeneca.

AstraZeneca ha anche raggiunto un accordo con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per ritardare le tariffe della Sezione 232 per tre anni, consentendo alla Società di produrre completamente medicinali onshore in modo che tutti i suoi farmaci venduti in America siano prodotti in America. Ciò sarà raggiunto attraverso l’investimento di 50 miliardi di dollari recentemente annunciato dalla Società nella produzione di medicinali statunitensi e nella ricerca e nello sviluppo nei prossimi cinque anni per contribuire a fornire 80 miliardi di dollari di entrate totali entro il 2030, il 50% dei quali dovrebbe essere generato negli Stati Uniti. (Fonte AstraZeneca)