E’ mancato Giorgio Marifoglou

Improvvisamente è mancato Giorgio Marifoglou.

Giorgio è stato presidente della sez. AIISF di Piacenza e figura di spicco a livello nazionale dove ha ricoperto incarichi di rilievo.

Lo ricordiamo con stima e riconoscenza per il contributo che ha dato come animatore e strenuo difensore del lavoro e della dignità degli informatori scientifici del farmaco.

Fedaiisf, AIISF, e tutti gli Informatori Scientifici inviano le più sentite e commosse condoglianze alla cara moglie Letizia e ai figli Demostene e Giovanna per la perdita del caro Giorgio.

Il funerale si è svolto oggi, 7 gennaio, con una cerimonia funebre nella chiesa del Corpus Domini,.