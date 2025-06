EFPIA. Dal principio alla pratica: programmare il futuro oltre la sperimentazione animale

Aiutare a plasmare una tabella di marcia che potrebbe ridefinire il fondamento stesso di come valutiamo la sicurezza dei farmaci è scoraggiante, e allo stesso tempo eccitante. Oggi, con le ultime raccomandazioni di EFPIA sull’eliminazione della fase di test sugli animali per le valutazioni della sicurezza chimica, la visione sembra più vicina che mai.

EFPIA – 12.06.2025

Gli ultimi anni hanno segnato un cambiamento trasformativo nel modo in cui pensiamo alla scienza, all’etica e all’innovazione. Dalle voci sociali che chiedono modelli più rilevanti per l’uomo alle conversazioni normative che diventano più aperte al cambiamento, è chiaro: non stiamo più discutendo se dovremmo ridurre i test sugli animali, ma su come farlo accadere in modo responsabile, strategico e collaborativo.

In EFPIA, il nostro lavoro è profondamente radicato nelle 3R (Sostituzione, Riduzione, Raffinamento), ma sappiamo che non è sufficiente recitare i principi. Il cambiamento richiede azione. Ecco perché questo rapporto fa qualcosa di diverso. Offre un quadro pratico, tra cui l’approccio a 3 basket, non solo per immaginare un mondo al di là dei test sugli animali, ma per costruirlo passo dopo passo.

In questo rapporto, proponiamo una classificazione audace ma pragmatica:

Basket 1 copre test che possono essere interrotti ora: obsoleti, ridondanti e non più scientificamente necessari.

copre test che possono essere interrotti ora: obsoleti, ridondanti e non più scientificamente necessari. Basket 2 include quelli in corso, dove l’innovazione è in corso, ma è necessaria una maggiore convalida.

include quelli in corso, dove l’innovazione è in corso, ma è necessaria una maggiore convalida. Basket 3 riconosce il complesso, dove la scienza non ha ancora raggiunto, ma la ricerca moonshot potrebbe cambiarlo.

Non si tratta di vittorie rapide. Si tratta di investire in soluzioni reali: tecnologia organ-on-chip, tossicologia basata sull’intelligenza artificiale e ricerca globale collaborativa. Il futuro della scienza della sicurezza sarà più intelligente, più veloce e, soprattutto, più etico.

La tabella di marcia della Commissione europea per eliminare gradualmente gli animali per i test di sicurezza chimica è all’orizzonte. Nei prossimi giorni, a Helsinki presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), tutte le parti interessate si riuniranno per ascoltare i risultati di vari impegni guidati dalla Commissione europea e discuteremo una prima bozza della tabella di marcia al seminario della 3a Commissione.

Dobbiamo essere onesti sulle sfide future: frammentazione normativa, silos di dati, timori di proprietà intellettuale e l’esitazione che deriva da nuovi approcci pionieristici. Queste sono vere barriere. Il nostro rapporto esamina l’offerta di soluzioni: porti sicuri per la condivisione dei dati, incentivi per i primi utenti e chiede un’armonizzazione normativa globale.

Ciò che mi dà speranza è l’energia che vedo ogni giorno, dagli scienziati che creano sistemi microfisiologici che imitano la biologia umana meglio che mai, ai regolatori che si impegnano apertamente in workshop e alle ONG che ci sfidano ad andare oltre, più velocemente.

Ai miei colleghi dell’industria, del mondo accademico, delle agenzie e della società civile: questa tabella di marcia è nostra da plasmare insieme. Costruiamo il futuro ora. EFPIA e i nostri membri sono pronti a percorrere questa strada, con trasparenza, responsabilità e urgenza.

Facciamo in che questo momento conti.

EFPIA Recommendations on Phasing Out Animal Testing for Chemical Safety Assessments

