EMA. Avviso sul forte aumento dei farmaci illegali, soprattutto agonisti GLP-1, venduti nell’UE

I farmaci illegali commercializzati come agonisti del recettore GLP-1 per la perdita di peso e il diabete rappresentano un serio rischio per la salute

EMA – 3 settembre 2025

L’EMA e i responsabili delle agenzie per i medicinali (HMA) stanno avvertendo il pubblico della crescente minaccia di medicinali illegali pubblicizzati e venduti online in tutta l’Unione europea (UE).

Negli ultimi mesi c’è stato un forte aumento del numero di farmaci illegali commercializzati come agonisti del recettore GLP-1 come semaglutide, liraglutide e tirzepatide per la perdita di peso e il diabete. Questi prodotti, spesso venduti tramite siti web fraudolenti e promossi sui social media, non sono autorizzati e non soddisfano gli standard necessari di qualità, sicurezza ed efficacia.

Tali prodotti illegali rappresentano un grave rischio per la salute pubblica. Possono non contenere affatto la sostanza attiva dichiarata e possono contenere livelli dannosi di altre sostanze.

Le persone che usano questi prodotti sono quindi ad alto rischio di fallimento del trattamento, problemi di salute inaspettati e gravi e interazioni pericolose con altri farmaci.

Le autorità hanno identificato centinaia di falsi profili Facebook, pubblicità e annunci di e-commerce, molti dei quali sono ospitati al di fuori dell’UE. Alcuni siti web fraudolenti e pubblicità sui social media abusano dei loghi ufficiali e usano false approvazioni per fuorviare i consumatori. I fornitori illegali sono attivamente monitorati dalle autorità nazionali. Le azioni esecutive includono l’ordine di ritiri di prodotti, il blocco di siti web e la collaborazione transfrontaliera con gli agenti dell’applicazione della legge e altri partner internazionali.

Gli agonisti del recettore GLP-1 sono farmaci da prescrizione per gravi condizioni di salute come il diabete e l’obesità. Dovrebbero essere presi sotto la supervisione di un operatore sanitario. I pazienti che pensano di poter beneficiare del trattamento con gli agonisti del recettore GLP-1 dovrebbero parlare con un medico e non dovrebbero acquistarli senza prescrizione medica o da fonti diverse dai rivenditori legittimi.

Ottenere medicinali da fornitori legittimi nell’UE

La vendita online di medicinali solo da prescrizione non è consentita in tutti gli Stati membri.

Per aiutare il pubblico a identificare i rivenditori di medicinali online legittimi, l’UE ha introdotto un logo comune che appare sui siti web di tutte le farmacie e i rivenditori online registrati. Cliccando sul logo si portano gli acquirenti a un registro nazionale dei rivenditori autorizzati.

Se un sito web non ha questo logo o non è elencato in un registro nazionale, il sito web è fraudolento e opera illegalmente.

La bandiera nazionale e il testo sono parte integrante del logo. Solo le bandiere nazionali di uno Stato membro dell’UE, così come quelle di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, possono essere visualizzate.

Per aiutare a identificare correttamente i medicinali e i siti sui quali effettuare acquisti sicuri, sul portale di Federfarma è disponibile un opuscolo che raccoglie le informazioni sulle vendite online dei prodotti.

La pubblicazione fornisce supporto ai farmacisti, ma può essere anche di aiuto per spiegare ai cittadini come distinguere un sito sicuro da uno fraudolento.

In ogni caso, è importante sottolineare che la vendita online è vietata per tutti i medicinali con obbligo di prescrizione.

L’opuscolo è disponibile a questo link

AIFA ribadisce che l’assetto della filiera legale nazionale, produttiva e distributiva, rende di fatto quasi impossibile l’infiltrazione di prodotti falsificati, che trovano diffusione solo attraverso canali illegali come i siti web non autorizzati e le piattaforme. Acquistare questi prodotti è pericoloso e rappresenta un grave rischio per la salute.

Va comunque sottolineato come ad oggi, grazie ai sistemi di controllo della filiera legale, non siano mai stati registrati casi di infiltrazione di prodotti falsificati nel sistema distributivo italiano.

