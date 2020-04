Emergenza Coronavirus. Sez. Fedaiisf Bologna: donazione elettrocardiografi

Care colleghe e cari colleghi, abbiamo portato a termine la raccolta fondi per il progetto PIÙ FORTI INSIEME della fondazione Sant’Orsola alla quale abbiamo fatto un bonifico di 6.340€.

Con questa somma si procederà all’acquisto di due elettrocardiografi per le terapie intensive e di alcuni voucher per poter pagare badanti e babysitter per il personale sanitario impegnato in questa emergenza sanitaria e che non può assistere ai propri famigliari. Grazie a tutti per l’impegno comune.

Il Direttivo Sez. Fedaiisf Bologna