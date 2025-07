Eurostat. In Europa 1,1 milioni di morti evitabili. I mancati investimenti e i tagli alla sanità mietono vittime nel vecchio continente.

Il concetto di mortalità curabile e prevenibile si basa sull’idea che alcuni decessi potrebbero essere “evitati” tra le persone di età inferiore ai 75 anni. Queste morti evitabili non si sarebbero verificate in questa fase se ci fossero stati interventi di salute pubblica e/o medici più efficaci.

Eurosat – 30 giugno 2025

Nel 2022, 1,1 milioni di decessi tra le persone di età inferiore ai 75 anni nell’UE – equivalente al tasso di mortalità standardizzato di 257,8 decessi per 100 000 abitanti – sono stati considerati evitabili con il trattamento precoce o la prevenzione delle malattie. Questa cifra include 386 710 decessi per malattie curabili, che avrebbero potuto essere evitate attraverso un’assistenza sanitaria di alta qualità, nonché 725 625 decessi per malattie prevenibili, che avrebbero potuto essere evitate attraverso efficaci interventi di sanità pubblica. Il tasso di mortalità standardizzato nel 2022 è stato di 89,7 per 100 000 abitanti per i decessi derivanti da malattie e condizioni curabili e 168,1 per quelle prevenibili.

La causa più comune di morte per malattie e condizioni curabili è stata la cardiopatia ischemica con 77.704 decessi (17,9 per 100 000 abitanti), seguita dal cancro del colon-retto con 57 476 (13,2 per 100 000 abitanti) e dal cancro al seno nelle donne con 40 970 (9,5 per 100 000 abitanti) decessi.

Per le malattie prevenibili, le cause di morte più comuni erano il cancro ai polmoni con 136 199 (31,2 per 100 000 abitanti), la cardiopatia ischemica con 77 704 decessi (17,9 per 100 000 abitanti) e il COVID-19 con 71 919 decessi (16,6 per 100 000 abitanti).

Nel 2022, il numero di decessi per malattie prevenibili variava in modo significativo in tutta l’UE. La Lettonia ha registrato il tasso più alto con 543,3 decessi evitabili per 100 000 abitanti, di cui 200,7 da cura e 342,6 da condizioni e malattie prevenibili. La Romania ha avuto 519,3 decessi evitabili per 100 000 (215,0 curabili e 304,3 prevenibili), mentre l’Ungheria ha registrato 511,8 (178,4 curabili e 333,4 prevenibili).

I tassi più bassi di decessi evitabili sono stati registrati in Svezia con 169,3 per 100 000 (59,2 curabile e 110,2 prevenibile), in Italia con 176,7 (63,5 curabili e 113,3 prevenibili) e in Lussemburgo con 180,2 (60,4 curabili e 119,8 prevenibili).

Commento dei sindacati

In Europa l’austerità uccide

I dati Eurostat: nel 2022 un milione di morti per malattie che si sarebbero potute prevenire. Manca personale e si taglia sulla sanità. I sindacati: “Basta sacrificare vite sull’altare del pareggio di bilancio”

Secondo l’Eurostat, più di un milione di cittadini europei sotto i 75 anni ha perso la vita nel 2022 per patologie considerate evitabili. La stragrande maggioranza di queste morti si sarebbe potuta evitare, grazie a trattamenti sanitari adeguati o efficaci interventi di salute pubblica. I mancati investimenti e i tagli alla sanità, insomma, mietono vittime nel vecchio continente. Sono cifre che fanno tremare i polsi e che parlano di un’Europa inviluppata in una crisi sanitaria strutturale, in cui la mancanza di investimenti pubblici e la carenza cronica di personale mettono a rischio vite umane, ogni giorno.

CURE MANCATE