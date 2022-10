Riceviamo e pubblichiamo

COMUNICATO STAMPA

F.I.S.- FABBRICA ITALIANA SINTETICI PARTECIPA A CPHI WORLDWIDE, IL PIÙ IMPORTANTE APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE DEDICATO ALL’ INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA

L’evento, giunto alla sua trentatreesima edizione, si terrà a francoforte dall’ 1 al 3 novembre

Montecchio Maggiore (VI), 25 ottobre 2022 – F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.,leader in Italia e tra le prime in Europa per la produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, annuncia la propria presenza a CPhI Worldwide, il più importante evento internazionale dedicato all’industria chimica e farmaceutica.

L’evento, giunto quest’anno alla trentatreesima edizione, si terrà dal primo novembre al tre novembre a Francoforte e coinvolgerà oltre 100.000 professionisti del settore attraverso conferenze, meeting, webinar, e comunità online. FIS sarà presente allo stand 80B71.

CPhI rappresenta un’opportunità unica per FIS che punta quest’anno ad incrementare la propria quota di mercato nel segmento dei farmaci generici, attraverso la neonata divisione commerciale Generics guidata da Gianluca Schiavoni. Per quanto riguarda la divisione Custom, affidata a Luca Parlanti, l’obiettivo è consolidare il posizionamento di FIS quale partner di lungo termine per le più importanti case farmaceutiche a livello globale. A fronte di un incremento dei ricavi del 14% a 562 milioni di euro nel 2021, la crescita nel segmento custom è stata infatti pari al 23%, trend che si sta confermando anche nel 2022.

Nel 2021 FIS ha registrato ricavi pari a 562 milioni di euro, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Il 71% dei ricavi è stato realizzato in Europa (di cui il 10% in Italia), il 16% in America, il 12% in Asia e l’1% nel resto del mondo.

Gianluca Schiavoni e Luca Parlanti, Sales Director di FIS hanno commentato: “Siamo entusiasti di partecipare a uno degli eventi più importanti per il nostro settore. Abbiamo programmato circa cinquanta meeting che coinvolgeranno clienti attuali e potenziali. Siamo interessati alle opportunità presenti sia sul mercato dei prodotti generici che su quello custom e sfrutteremo al massimo i vantaggi che un evento di tale portata ci offre. In questo particolare momento storico è ancora più importante saper ascoltare le esigenze dei nostri stakeholder e riuscire a confermare il nostro ruolo di fornitore di lungo periodo in grado di coniugare crescita e responsabilità sociale“.