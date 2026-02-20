Fedaiisf Emilia Romagna incontra il Presidente della Commissione Regionale Sanità

In data 19 febbraio 2026 una delegazione AIISF/FEDAIISF è stata ricevuta dal Presidente Commissione assembleare IV “politiche per la salute e politiche sociali”, Gian Carlo Muzzarelli

Per Fedaiisf erano presenti Dr. Massimo Camatti tesoriere FEDAIISF, Dr. Fabio Francia Presidente Commissione Sindacale FEDAIISF, Dr.ssa Maria Orfello Presidente Sez.MO/RE e Responsabile Rapporti con le Federate FEDAIISF e la Dr.ssa Silvia Brega Coordinatrice Emilia-Romagna FEDAIISF e Vice Pres. Naz. AIISF.

Lo scopo dell’incontro è stato quello di rendere informata una delle più alte cariche politiche in ambito sanitario regionale in merito alla conoscenza della figura dell’informatore scientifico del farmaco e di renderci disponibili per collaborazioni con le Istituzioni.

“L’alto profilo di professionalità che può garantire l’Isf, dipendendo dal Servizio Scientifico Aziendale, non può trovare riscontro in altre figure che le Aziende Farmaceutiche in ambiente sanitario possono proporre dipendendo dal marketing e quindi capaci di esaltare il solo scopo commerciale dei prodotti farmaceutici”.

Con questo semplice concetto abbiamo aperto la nostra esposizione al Presidente Muzzarelli, il quale ci ha ascoltato con interesse e prendendo appunti.

Al Presidente Muzzarelli sono state inoltre ricordate le varie iniziative di volontariato dell’Associazione in periodo Covid a Modena, le docenze alla scuola di formazione per Mmg di Piacenza e Parma (che a breve inizieranno anche a Reggio Emilia), il lavoro che la Federazione sta svolgendo per avere il riconoscimento giuridico di un Albo/Ordine a livello Parlamentare su richiesta di alcune Regioni.

Le argomentazioni esposte da Fedaiisf hanno suscitato interesse, curiosità e possiamo dire anche stupore nel Presidente Muzzarelli che ha dato tutto lo spazio necessario affinché ognuno dei presenti potesse rappresentare al meglio la figura professionale dell’informatore scientifico, rimarcando la capillarità sul territorio che può rappresentare un valore aggiunto qualora la Regione volesse intraprendere iniziative volte al raggiungimento dei vari territori e distretti.

Al Presidente è stata lasciata una cartellina con la brochure dell’organigramma FEDAIISF, il Codice Deontologico e i nostri contatti.

Prima di lasciarci abbiamo detto al Presidente Muzzarelli che saremmo onorati della sua presenza all’apertura del nostro Congresso Nazionale Fedaiisf che si svolgerà a Bologna il 9 maggio 2026.

Si è riservato di darci una risposta a breve, molto probabilmente positiva, impegnandosi e cogliendo l’occasione per informarsi anche sullo stato dei lavori a livello parlamentare per il riconoscimento dell’Albo/Ordine degli Isf e con la promessa di interfacciarsi anche con l’Assessore alla Sanità Fabi rendendolo edotto del nostro incontro intercedendo presso di lui per noi.

In questa tornata organizzativa istituzionale regionale il Presidente Muzzarelli ricopre un ruolo di rilievo indicando le iniziative politiche da seguire in ambito sanitario all’Assessore Massimo Fabi che rappresenta un ruolo specificatamente tecnico.

Nella massima cordialità l’incontro è terminato con la convinzione di avere fatto un primo passo positivo e ci auguriamo proficuo!

Un ringraziamento va ai colleghi della delegazione, in particolare al collega Fabio Francia per la presentazione al Presidente della Commissione per le Politiche della Salute che ci ha permesso di farci ricevere e un ringraziamento va a tutti i colleghi che continuano a credere nell’Associazione e Federazione convinta del fatto che UNITI potremo dare forza e vigore alla nostra voce spesso inascoltata dai decisori che gestiscono la cosa pubblica.

Tutto questo lavoro e intreccio di relazioni politiche/amministrative ritengo siano indispensabili per cogliere le occasioni positive in un momento di cambiamento epocale nel mondo sanitario. Tutto ciò inciderà sul futuro del nostro lavoro.

Silvia Brega

Coordinatrice Fedaiisf dell’Emilia-Romagna