RSU Novartis. Preoccupazione per la decisione unilaterale di licenziamento

Care colleghe e cari colleghi,

a seguito del nostro primo comunicato del 30/11 relativo alla recente “procedura per il recesso del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, ex art. 7 L. 604/66 come modificato dall’art. 1, C.40 L. 92/2012”, a carico di due colleghi ISF, avviata dall’Azienda per gli eventi “che hanno reso e rendono non più sostenibile la linea di promozione Piqray” (riportiamo testualmente quanto comunicato dall’Azienda), abbiamo convocato assemblee straordinarie.

La Rsu e le OO.SS sono particolarmente grate a tutti i lavoratori che a larghissima maggioranza hanno partecipato.

Tali assemblee sono state un momento di grande e sentita partecipazione attiva, anche per le proposte di iniziative di lotta sindacale da intraprendere.

In particolare, si ringraziano i numerosi colleghi che hanno aderito venerdì pomeriggio, alla prima iniziativa di lotta, mostrando il simbolo della nostra protesta.

Come già detto, ci preoccupa che, per la prima volta in Novartis, nonostante la storia pluriennale di relazioni sindacali reciprocamente proficue, l’Azienda abbia deciso, unilateralmente, di avvalersi di questa formula di licenziamento.

La preoccupazione è accentuata dal rischio che, se non viene immediatamente fermata tale deriva, possa rappresentare un precedente che alimenta paura e sfiducia tra i lavoratori.

Pertanto adotteremo tutte le legittime iniziative sindacali e di lotta, fino alla ripresa delle normali relazioni, che siamo stati costretti ad interrompere alla luce della gravità dei fatti.

La RSU Novartis – 6 dicembre 2021

