Fedaiisf Sez. di Roma dichiara di non aver preso parte alla stesura dell’istanza all’Area farmaci e dispositivi della Regione Lazio.

In merito all’articolo apparso sul sito Fedaiisf ‘Gli informatori lavorino da remoto …‘ la Sezione Fedaiisf di Roma si dissocia integralmente dai contenuti di detto articolo e dichiara di non aver preso parte alla stesura dell’istanza presentata da alcuni colleghi della provincia di Latina/Frosinone all’Area farmaci e dispositivi della Regione Lazio.

Noi della Sezione Fedaiisf di Roma, in accordo con il Coordinamento Regione Lazio, stiamo facendo il possibile per far sì che la proposta di vaccinazione venga accolta utilizzando strategie in linea con l’iter istituzionale partendo da una mozione presentata dall’On. Tripodi in Consiglio Regionale e che verrà discussa nei prossimi giorni.

Il Coordinamento Fedaiisf della Regione Lazio intende perseguire l’obiettivo del riconoscimento della professione di ISF attraverso uno scambio e un dialogo continuo, proficuo, costruttivo e civile con tutti gli interlocutori istituzionali.

La Sez. AIISF di Roma federata Fedaiisf