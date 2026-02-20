Fedaiisf Sicilia. Incontro istituzionale presso la sede ARS di Catania

Nella giornata di ieri, 19 febbraio 2026, una delegazione di Informatori Scientifici del Farmaco, in rappresentanza della Sicilia si è recata presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana di Catania, per un incontro istituzionale con l’Onorevole Gaetano Galvagno, Presidente dell’ARS.

Nel corso dell’incontro è stato consegnato il volume “L’anima dei pupi”, opera del collega Alessandro Ingoglia.

Il ricavato derivante dall’acquisto del testo è stato destinato ad iniziative dedicate alla memoria di Angelo Passini, Vicepresidente nazionale AIISF, scomparso prematuramente a causa di una malattia.

L’incontro ha rappresentato un momento di presentazione della categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco siciliani, evidenziandone il ruolo professionale e il contributo nell’ambito del sistema sanitario, in un clima di dialogo istituzionale improntato alla massima cordialità e collaborazione.

La delegazione era guidata dalla Coordinatrice siciliana FEDAIISF nazionale e Presidente AIISF Palermo, Loredana Passafiume.

Erano presenti la Presidente AIISF Catania Stefania Gozzo, il Tesoriere AIISF Catania Giorgio La Porta, il Segretario AIISF Messina Giovanni Cerenzia, delegato del Presidente AIISF Messina Angelo Bagnara, ed il Webmaster FEDAIISF nazionale Salvatore Messina.

“Continua il nostro impegno rivolto al riconoscimento della professione di Informatore scientifico del Farmaco e continueremo a gettare le basi, attraverso il dialogo costante con le Istituzioni”, dice la Coordinatrice regionale Passafiume, “abbiamo chiari gli obiettivi e, come Associazione di categoria, abbiamo il dovere morale di lavorare per tutti i nostri colleghi che operano al fianco di tutti gli operatori sanitari”

Comunicato Coordinamento Fedaiisf Sicilia