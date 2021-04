Federsalus. Collaborazione con Nutrition Foundation of Italy

FederSalus sigla una collaborazione con Nutrition Foundation of Italy (NFI) per garantire un aggiornamento scientifico costante sul mondo degli integratori alimentari

FederSalus, associazione italiana rappresentativa del settore degli integratori alimentari,ha firmato un accordo di collaborazione con Nutrition Foundation of Italy (NFI), associazione che sostiene la ricerca e la divulgazione nell’ambito della nutrizione, con lo scopo di un aggiornamento continuo sugli studi e sulle evidenze scientifiche relative agli integratori alimentari e promuoverne una comunicazione corretta e trasparente.

La nuova partnership nasce come risposta naturale alla necessità di offrire un’informazione scientifica sempre più approfondita e rigorosa sugli integratori alimentari, vista l’importante crescita che il settore sta registrando negli ultimi anni. Il mercato degli integratori alimentari, infatti, in Italia vale quasi 3,8 miliardi di euro, circa il 27% di quello europeo. Recentemente, inoltre, gli integratori multivitaminici sono entrati come asset nel paniere Istat, come risultato di un utilizzo sempre maggiore di questi prodotti.

Gli italiani sono i principali consumatori di integratori in Europa, ed è quindi fondamentale assicurare un aggiornamento costante che stia al passo con i progressi della ricerca e ne favorisca la corretta interpretazione e comunicazione. Nel 2018 sono state 26 milioni le prescrizioni mediche di integratori alimentari e la farmacia il primo canale di acquisto, per questo il medico e il farmacista sono i principali destinatari dell’approfondimento scientifico in quanto figure di riferimento per il consumo di integratori alimentari, considerati funzionali alla buona salute.

Per questo motivo, è nata la collaborazione tra le due associazioni, le cui “mission”, di approfondimento scientifico, divulgazione e formazione, sono di fatto, in questo ambito, complementari. Nel dettaglio, grazie a questo accordo, FederSalus punta ad arricchire il suo piano di studi e formazione con approfondimenti sugli integratori alimentari, per rispondere prontamente alle esigenze di mercato, e rafforzare il suo ruolo di promotore di un sano stile di vita.

Con il supporto scientifico di NFI, FederSalus offrirà ai propri associati utili informazioni e dati di natura scientifica sugli integratori alimentari e ai consumatori un’informazione trasparente e approfondita, specchio di una cultura scientifica che sempre di più dovrà contraddistinguere il comparto. NFI metterà a disposizione le proprie competenze scientifiche sulle principali tematiche di rilievo per il settore come ad esempio botanicals, pre- e probiotici e, insieme a FederSalus, creeranno degli strumenti divulgativi di approfondimento per un pubblico specializzato e non.

Comunicato Federsalus – 13 aprile 2021