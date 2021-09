Federsalus. Plauso al ministro Costa di istituire un Tavolo permanente sugli integratori alimentari

COMUNICATO STAMPA

Federsalus plaude all’iniziativa annunciata dal Ministro Costa di istituire un Tavolo permanente sugli integratori alimentari

FederSalus accoglie con grande sostegno l’annuncio del Sottosegretario Andrea Costa, con il quale ha già avuto modo di confrontarsi in passato, circa l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente sugli integratori alimentari presso il Ministero della Salute – afferma Germano Scarpa, Presidente FederSalus –. Siamo pronti e ben lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza e conoscenza tecnica in materia di integratori alimentari.

FederSalus è l’Associazione di categoria più rappresentativa del settore ed è fortemente impegnata sul fronte della sensibilizzazione e del corretto utilizzo degli integratori, a tutela dei consumatori e delle stesse aziende produttrici. FederSalus rappresenta un mercato che in Italia vale quasi 3,8 miliardi di euro, circa il 29% a valore dell’intero mercato europeo.

Un tavolo tecnico, con l’obiettivo di accrescere la salute dei cittadini e di implementare la corretta conoscenza e gli scopi salutistici degli integratori alimentari, è uno strumento ad oggi fondamentale per il settore – ha continuato Scarpa -, per i consumatori che sempre di più affidano il proprio benessere agli integratori e per il consolidamento e riconoscibilità di un comparto che rappresenta oggi una delle eccellenze del nostro paese”.

