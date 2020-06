Federsalus. Zanardi (Meda) nominato Presidente. “Rimuovere le norme che ostacolano lo sviluppo degli integratori”

Amministratore Delegato di Meda Pharma Spa (gruppo Mylan), Andrea Zanardi ha già ricoperto in Federsalus gli incarichi di Consigliere nel biennio 2017-2018 e di Vicepresidente dal 2019 ad oggi. È attivamente impegnato nelle task force FederSalus ed EHPM per la difesa del Riso Rosso Fermentato.

“Ringrazio il Dottor Fiorani per il lavoro fino a qui svolto, assumo la guida di FederSalus in un momento particolarmente delicato per le aziende della nostra filiera impegnate a ridurre l’impatto dell’emergenza Covid-19. L’Associazione proseguirà con determinazione nella difesa del comparto a livello nazionale ed internazionale in piena collaborazione con EHPM (European Federation of Associations of Health Product Manufacturers), nostro punto di riferimento a Bruxelles, con l’obiettivo di definire un percorso di riconsiderazione del corrente assetto normativo, affinché il comparto industriale possa raggiungere il suo pieno potenziale”.

Nel corso del suo mandato, Andrea Zanardi sarà affiancato dai Vicepresidenti Cristina Tosi (Pegaso Srl), che ricopre anche il ruolo di Tesoriere, e Alessandro Sertorio (Farmaceutici Procemsa Spa), neoeletto.

Il Consiglio Direttivo è composto da Marco Fiorani (Angelini Spa) Maria Elena Carrabetta (Carbet Medica Sas), Francesco Nicotra (EPO Srl), Cinzia Pranzoni (Equilibra Srl), Carlo Terruzzi (Giellepi Spa), Ruggero Martignoni (Labomar Srl), Lorenzo Secondini (Laborest Italia Spa), Davide Mazza (S.i.i.t. Srl), Antonio Seneci (Truffini&Reggè Srl). Antonino Santoro è stato invece confermato board member di EHPM, in cui siede dal 2013.

Nel Consiglio Direttivo del 15 giugno è stata costituita la giunta esecutiva composta oltre che dai Vicepresidenti anche dai Sigg. Consiglieri Mazza, Terruzzi e Nicotra.

Inoltre, il Presidente ha delegato specifiche aree tematiche ai Sigg. Consiglieri in un’ottica di maggior efficienza e valorizzazione delle competenze interne al Consiglio.

L’Associazione proseguirà nel compito primario di rappresentare al meglio le istanze delle aziende del comparto a livello nazionale ed internazionale, in continuità con quanto definito dal Consiglio Direttivo, a partire dalla difesa degli ingredienti sottoposti a revisione (Articolo 8 del regolamento 1925/2006) quali ad esempio l’Acido Lipoico, i derivati degli Idrossiantraceni, il Riso Rosso Fermentato e i claim botanicals. Tra i primi impegni del nuovo Presidente, vi è quello di potenziare il servizio rivolto agli associati attraverso il rafforzamento della struttura operativa della sede dell’Associazione e la prosecuzione delle attività di internazionalizzazione del comparto.

Chi è FederSalus

FederSalus, Associazione Nazionale Produttori e Distributori di Prodotti salutistici è l’Associazione italiana rappresentativa del settore degli integratori alimentari. Fondata nel 1999, attualmente conta +220 aziende associate. Attraverso la collaborazione con strutture di ricerca ed istituzioni nazionali ed europee, l’Associazione si propone di sostenere le istanze del comparto e, al contempo, tutelare la salute del consumatore promuovendo la corretta informazione sui prodotti salutistici e la loro qualità e sicurezza. Per approfondimenti è disponibile il sito www.federsalus.it

Comunicato Federsalus

