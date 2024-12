Gsk vaccini Siena. Riorganizzazione a Rosia, esuberi per 270 persone in due anni

A pochi giorni dall’annuncio dei licenziamenti dell’azienda Beko, c’è quello che il segretario della Cgil Siena, Alice D’Ercole, definisce una “bomba sociale”.

2 dicembre 2024

Esuberi per 270 lavoratori, ma solo “volontari”

L’azienda farmaceutica Gsk ha comunicato ai sindacati un piano di esuberi che coinvolgerà 270 persone. Uscite volontarie, assicura l’azienda, da attuarsi in due anni e con tutta una serie di incentivi e percorsi dedicati, anche la possibilità di essere riassorbiti negli altri siti italiani del gruppo.

L’azienda parla di uscite volontarie

La multinazionale farmaceutica attuerà un piano d’investimenti ed un programma di “evoluzione biennale” nella riorganizzazione del sito di Rosia (Siena) dove produce circa 60 milioni di dosi di vaccini l’anno per 57 Paesi. Il piano come riporta una nota è quello di investire circa 260 milioni di euro a Rosia entro il 2026 in infrastrutture ed impianti produttivi, in miglioramenti tecnologici – tra cui una nuova linea di infialamento che accrescerà la capacità del sito e potenzialmente attrarre nuovi prodotti – e in sostenibilità ambientale, un nuovo parco fotovoltaico.

La preoccupazione dei sindacati

Ma i sindacati comunque non sono tranquilli. Il timore è che da volontario si trasformi in esubero vero e proprio commenta la sindacalista intervistata dal che non ha digerito neppure il modo di interfacciarsi dell’azienda.

“A differenza del 2020 in cui ci fu un percorso di contrattazione, i numeri dei soggetti coinvolti peraltro era molto inferiori a questi, oggi siamo a una mera comunicazione. Per questo motivo noi chiediamo di vedere il piano industriale, chiediamo il confronto, il coinvolgimento delle istituzioni. Di fronte a una bomba sociale nel territorio non si può arrivare, far man bassa sul lavoro e andare via.

La vera domanda a questo punto diventa: “Ma se non ci fossero tutti questi volontari? Procederanno con i licenziamenti?”.

