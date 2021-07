Ferrara. Nel momento di andare in pensione il Dott. Baldin non dimentica di ringraziare anche gli Informatori Scientifici

Dopo 40 anni va in pensione il dottor Baldin

Dal 1° luglio non sarà più nel suo ambulatorio a Ponte. Ma continua nello studio reumatologico

Estense.com – 1 luglio 2021

Dopo 40 anni di professione come medico di base va in pensione il dottor Leopoldo Baldin.

Classe ’52, laureato con lode all’Università di Ferrara nel 1977 con una tesi in oculistica, Baldin ha svolto il tirocinio post laurea all’Ospedale San Giuseppe di Copparo nel ’78 , con il suo “maestro”, il professor Orlando Arlotti.

Dopo il servizio militare svolto a Bolzano, nel ’79-’80, come ufficiale medico in un battaglione di 1500 alpini, si è specializzato con lode a Ferrara in Reumatologia nel 1984.

Dall’ ’81 ad oggi (ieri ormai) tutti i giorni lo si poteva trovare nel suo ambulatorio convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, a Pontelagoscuro, in via Vallelunga. Dal 1986 al 2018 ha avuto anche uno studio reumatologico privato in corso Porta Mare.

Nel frattempo il dottopr Baldin, oltre che assistere i suoi pazienti, si è sposato, ha avuto tre figli e, per ora, tre nipoti di 2, 4 e 6 anni. “Ora potrò finalmente fare il nonno” scherza il neo pensionato, che ripercorre con la mente la sua lunga carriera.

L’ultimo pensiero il dottor Baldin lo dedica a chi lo accompagnato quotidianamente in questi 40 anni, i suoi pazienti. “Si chiude una bella, lunga fase della mia vita: se ne apre un’ altra, anch’essa sicuramente bella ma, ahimè, non così lunga. È quindi il momento del congedo. E dei ringraziamenti: all’Assessorato alla sanità; all’Azienda Usl di Ferrara; all’Ordine dei Medici; al mio sindacato; all’Enpam, mio ente di previdenza; a colleghi, farmacisti, infermieri, personale tutto; agli informatori scientifici del farmaco. Un grazie anche allo staff tecnico del SIMeBa, mio programma informatico di gestione della cartella clinica, fedele compagno di lavoro per oltre 20 anni. Ma, soprattutto, grazie ai miei pazienti”.