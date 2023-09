Lecce. Incontro Fedaiisf Simg con la classe medica “L’importanza dell’aggiornamento nella gestione quotidiana del paziente”

La sezione AIISF di Lecce degli Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco in collaborazione con la società scientifica italiana di medicina generale, SIMG, organizza un incontro con la classe medica con lo scopo di mettere in risalto l’importanza dell’aggiornamento nella gestione quotidiana del paziente.

Una informazione corretta appropriata basata sull’evidenza delle prove documentate e documentabili consente al sanitario di curare al meglio proprio paziente

La pandemia ha evidenziato una criticità nei rapporti professionali tra professionisti della salute da cui la necessità di riunirsi e superare le difficoltà attuali.

Saranno prese in esame le leggi e regolamenti sull’informazione scientifica in modo da In offrire anche ai giovani medici una panoramica generale.

Come fine ultimo al centro delle varie attenzioni è il paziente che ha il diritto di ricevere le migliori cure

L’incontro si terrà a Lecce il 30 settembre alle ore 9 presso le Aule Polo Didattico in Via Antonio Miglietta 5 – Segreteria organizzativa 338.4157224

L’evento è sotto l’egida della SIMG con il patrocinio della Direzione Asl Lecce che gentilmente permetterà lo svolgimento nelle aule didattiche.

L’ultima sezione sarà gestita dalla Dr.ssa Maddalena Mongiò, giornalista settore sanità, della Gazzetta del Mezzogiorno