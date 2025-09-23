FIS, produttore di principi attivi, amplia lo stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Riceviamo e pubblichiamo

FIS AMPLIA L’OFFERTA TECNOLOGICA E GLI IMPIANTI DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA E RISPONDERE ALLA DOMANDA CRESCENTE

L’ampliamento riguarderà il Reparto Produttivo I e contribuirà alla produzione di pre-formulati farmaceutici a maggior biodisponibilità

Investimento complessivo pari a 20 milioni di euro che offre nuove opportunità occupazionali

L’avvio dei lavori è previsto nel mese di settembre 2025, con completamento entro la fine del 2027

Montecchio Maggiore (VI), 23 settembre 2025 – FIS, azienda leader in Italia e tra le principali al mondo nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, annuncia un importante progetto di ampliamento di uno degli impianti del proprio stabilimento di Montecchio Maggiore (Vicenza).

L’intervento, che ha ottenuto il via libera da parte del Comune, prevede la costruzione di una nuova struttura produttiva direttamente collegata al Reparto Produttivo I, organizzato in linee multipurpose per la realizzazione di pre-formulati farmaceutici prodotti con tecnologia “Spray Drying”.

L’ampliamento permetterà a FIS di incrementare la capacità produttiva e le attività già svolte nel reparto, sviluppando un centro di competenza per la tecnologia “Spray Drying” e offrendo ai propri clienti maggiore flessibilità produttiva.

«Questo progetto rappresenta un passo importante per il nostro sito di Montecchio Maggiore, sia in termini di offerta tecnologica che di ampliamento industriale e sociali – dichiara Daniele Piergentili, Amministratore Delegato e Presidente di FIS.- Grazie a questo intervento possiamo rispondere in maniera ancora più efficace alla domanda di principi attivi altamente biodisponibili a livello internazionale, nel pieno rispetto degli standard qualitativi, ambientali e di sicurezza che ci contraddistinguono. Inoltre, la nuova struttura permetterà di offrire nuove opportunità occupazionali, confermando così il nostro impegno verso il territorio».

L’ampliamento, che si inserisce in un più ampio piano di sviluppo industriale che punta a rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato farmaceutico globale, adotta soluzioni impiantistiche all’avanguardia per minimizzare l’impatto ambientale e garantire la massima efficienza operativa. Il progetto prevede, infatti, l’installazione di un nuovo impianto di “Spray Drying”, tecnica che permette l’essiccamento del pre-formulato, per dotare il Reparto I di quattro linee di produzione distinte.

Il sito FIS di Montecchio Maggiore impiega 1.550 dipendenti (su un totale di oltre 2.300 lavoratori, di cui circa 270 nella sola Ricerca e Sviluppo), e si distingue come punto di riferimento per la produzione sicura e sostenibile di principi attivi farmaceutici.

Un impegno in linea con quanto riportato nel Report di Sostenibilità ambientale e sociale, che si traduce nel rispetto di 9 dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, nel costante investimento in Ricerca e Sviluppo, nella riduzione dell’uso di risorse e nella diminuzione dell’emissione di CO2.

FIS

FIS, fondata nel 1957 a Montecchio Maggiore (VI) e controllata da Bain Capital Private Equity, è un’azienda leader in Italia e tra le principali al mondo nello sviluppo e nella produzione di principi attivi (APIs, Active Pharmaceutical Ingredients) per l’industria farmaceutica globale, rappresentando un punto di riferimento a livello internazionale nel settore del Contract Development and Manufacturing (CDMO). FIS opera attraverso tre stabilimenti in Italia (Montecchio Maggiore, Termoli e Lonigo), uffici commerciali in Nord America e Giappone e una presenza operativa in Cina e in India e conta oggi oltre 2.300 dipendenti, di cui circa 270 dedicati all’attività di Ricerca e Sviluppo. Da aprile 2024, FIS è guidata dall’Amministratore Delegato e Presidente Daniele Piergentili.

