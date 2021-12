Fondo TRIS. Aggiornamento: resta ancora da stabilire fra la Parti come finanziare il contributo ordinario

FONDO TRIS AGGIORNAMENTO SULLA ATTIVITA’ DEL COMITATO AMMINISTRATORE

Il Comitato Amministratore del Fondo TRIS si è insediato in data 9/7 u.s. per procedere alla nomina del Presidente nella persona del Consigliere Nicola D’Erario (Farmindustria).

In data 9/12 u.s. il Comitato si è riunito per la prima volta dopo l’insediamento con all’Ordine del Giorno la presa d’atto del Bilancio Preventivo 2022 redatto dall’INPS sulla base della disciplina in vigore e del quadro economico delineato dal DEF, nonché dei più aggiornati dati desunti dalla contabilità e dall’andamento dei flussi di cassa.

Ricordo, che il Fondo Tris ha come scopo dichiarato quello di erogare assegni straordinari di sostegno al reddito riconosciuti nel quadro di processi concordati di agevolazione all’esodo. Il principio contabile è quello della contabilità separata, ovvero: ogni azienda versa quanto dovuto per i propri dipendenti. Dunque, non è prevista alcuna mutualità dei costi per l’intero settore cui l’azienda appartiene.

Nel Bilancio Preventivo 2022 stilato dall’INPS viene previsto un gettito complessivo di 24 milioni di euro a carico dei datori di lavoro per i soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni straordinari (17 milioni per prestazioni e 7 milioni per contributi). L’INPS ha inoltre previsto un gettito di 628 mila euro di contributi ordinari per far fronte, fra l’altro, ai propri costi amministrativi stimati in 422 mila euro che rappresentano la quota-parte, delle spese complessive dell’istituto, attribuita alla gestione del Fondo in base ai criteri previsti dall’art.57 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS.

Vero è, che i 628 mila euro sarebbero originati da un contributo di 3 euro per ciascun lavoratore (di cui 2 a carico azienda e 1 a carico lavoratore) per la totalità dei lavoratori cui si applica il Ccnl. Tuttavia, questa previsione viene fatta sulla base del decreto attuativo del Fondo Tris e non di un accordo contrattuale. La questione resta dunque aperta e interamente consegnata alle determinazioni delle Parti istitutive.

Ora il Bilancio dell’INPS sta seguendo il proprio iter.

In conclusione: chiarito che ogni azienda paga il dovuto per i propri dipendenti interessati ad accordi di esodo resta da stabilire fra la Parti come finanziare il contributo ordinario. Circa le previsioni dei tempi di avvio della operatività non ci sono al momento elementi certi. Alla data del 9 dicembre (ultima riunione del Comitato Amministratore Tris) l’INPS non aveva ancora emanato la circolare operativa né designato le persone incaricate di gestire materialmente le pratiche. Per tutti questi motivi il Comitato Amministratore del Fondo non ha approvato alcun Bilancio Preventivo 2022 limitandosi alla sola presa d’atto.

II Consigliere della Filctem

Maurizio Bertona

Roma, 21 dicembre 2021

