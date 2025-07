Gemmato. Testo unico legislazione farmaceutica, il 31 luglio il Convegno promosso dal Ministero della Salute

Nell’ottica di razionalizzare, semplificare e riformare il quadro normativo vigente del settore farmaceutico, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, vuole promuovere un Testo unico sulla farmaceutica nazionale.

Proprio il tema del Testo unico sarà al centro del convegno “Verso il testo unico della legislazione farmaceutica”, (evento a invito) in programma a Roma, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, il prossimo 31 luglio, alle 10:00.

In un momento di profonda evoluzione, caratterizzato da trasformazioni regolatorie e legislative a livello nazionale ed europeo, il Governo intende aprire il dialogo con tutti gli attori della filiera per costruire un impianto normativo condiviso, in grado di coniugare accessibilità, innovazione e sostenibilità.

L’obiettivo del Testo unico è fare ordine nella complessa normativa, attualmente molto frammentata, creando un quadro organico, moderno e in linea con l’Unione Europea, per garantire certezza normativa ai cittadini, alla filiera distributiva e al settore dell’industria farmaceutica, nonché per favorire un accesso più equo e rapido ai farmaci.

Notizie correlate: Convegno Fedaiisf a Cosmofarma: “Informazione scientifica, presente e futuro”