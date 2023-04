Giovanni Gigante Director of Medical Departement di Chiesi Italia. Dice che assicurerà la corretta corrispondenza tra le attività di informazione scientifica e la compliance normativa

Giovanni Gigante è il nuovo Direttore del Dipartimento Medico di Chiesi.

In una nota aziendale si afferma che assicurerà la corretta corrispondenza tra le attività di informazione scientifica e la compliance normativa e contribuirà alla definizione delle strategie medico scientifiche e allo sviluppo clinico dei prodotti aziendali. Sarà responsabile anche nel pharmaceuticals affairs department (regolatorio, farmacovigilanza e quality assurance).

Laureato in medicina nel 2007, specializzato in gastroenterologia nel 2014 ha un Master of Business Administration – MBA – Amministrazione e gestione aziendale, generale alla Luiss Business School. Ha lavorato in Takeda come Medical Manager in charge of IBD therapeutic area, in Pfizer come Senior Medical Manager, direttore in Johnson & Johnson per i Medical Devices, direttore in International Medical Affairs in Allergan e per oltre 2 anni in Novartis come Leader Immuno, Hepato and Derma (IHD) and Franchise Respiratory & Allergy.

Jobinpharma riporta una dichiarazione di Gigante in cui ringrazia gli ex colleghi: “Durante questo periodo in Novartis, ho imparato molto e ho avuto il privilegio di lavorare con persone eccezionali. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti i miei colleghi per il sostegno, l’amicizia e l’ispirazione che mi avete dato. I vostri contributi sono stati preziosi nel plasmarmi nel professionista che sono oggi”.

“Sono entusiasta e onorato di far parte di un’azienda farmaceutica certificata B-Corp, avrò un impatto sostenibile sulla vita del paziente” scrive Gigante sul suo profilo Linkedin.

Notizie correlate: Chiesi farmaceutici diventa “società benefit”

Chiesi. Pedinati 2 ISF, licenziati. Nota sindacale

Farmaceutica, Chiesi chiude il 2022 a 2,74 miliardi di euro (+13,6%)