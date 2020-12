Gran Bretagna. Trials di anticorpi monoclonali subito efficaci e a lunga durata (6/12 mesi) per Covid-19

UCLH dosa il primo paziente al mondo nello studio sugli anticorpi Covid- 19

L’UCLH ha aperto un nuovo centro di ricerca con due studi clinici che testano un trattamento combinato di anticorpi a lunga durata d’azione per la protezione contro Covid-19. I ricercatori dello studio STORM CHASER, guidato dalla virologa dell’UCLH, la dott.ssa Catherine Houlihan, hanno reclutato il primo partecipante al mondo allo studio all inizio di questo mese e hanno reclutato 10 partecipanti fino ad oggi. Credono che l’anticorpo o LAAB (long-acting antibody), noto come AZD744 e sviluppato da AstraZeneca, possa offrire una protezione immediata e a lungo termine alle persone che sono state recentemente esposte al virus SARS-CoV-2 , per impedire loro di sviluppare Covid-19.

La dottoressa Houlihan, anche lei di UCL Infection & Immunity, ha dichiarato: “Sappiamo che questa combinazione di anticorpi può neutralizzare il virus, quindi speriamo di scoprire che somministrare questo trattamento tramite iniezione può portare a una protezione immediata contro lo sviluppo di Covid-19 nelle persone che sono state esposte, quando sarebbe troppo tardi per somministrare un vaccino”. L altro studio, PROVENT, sta esaminando l’uso di AZD744 in persone che potrebbero non rispondere alla vaccinazione (ad esempio quando qualcuno ha un sistema immunitario compromesso) o che sono a maggior rischio di infezione da Covid-19 a causa di fattori come l’età e le condizioni esistenti.

Il dottor Nicky Longley, consulente per le malattie infettive dell UCLH, è a capo della parte UCLH di PROVENT. Il dott. Longley ha detto: “Recluteremo persone che sono più anziane o in lunga degenza e che hanno condizioni come il cancro o l’HIV che non hanno la capacità da parte del loro sistema immunitario di rispondere a un vaccino. Vogliamo rassicurare chiunque per cui un vaccino potrebbe non funzionare che possiamo offrire un alternativa altrettanto protettiva”.

Gli anticorpi sono molecole proteiche che il corpo produce per aiutare a combattere le infezioni. Gli anticorpi monoclonali vengono prodotti artificialmente in laboratorio e progettati come possibili trattamenti medici. Sono progettati per essere iniettati direttamente nel corpo, a differenza dei vaccini che “addestrano” il sistema immunitario stesso a produrre anticorpi. I LAAB sono stati progettati con la tecnologia di estensione dell’emivita, proprietà di AstraZeneca, per aumentare la durata della terapia da sei a 12 mesi dopo una singola somministrazione.

La combinazione di due LAAB è inoltre progettata per ridurre il rischio di resistenza sviluppato dal virus SARS-CoV-2 . Sia in PROVENT che in STORM CHASER, i ricercatori valuteranno se il trattamento riduce il rischio di sviluppare Covid-19 e / o riduce la gravità dell’infezione rispetto al placebo.

I principali gruppi partecipanti allo studio STORM CHASER includeranno operatori sanitari, studenti che vivono in alloggi di gruppo e pazienti che sono esposti a chi è affetto dal virus SARS-CoV-2 che causa Covid-19, nonché residenti in strutture di assistenza a lungo termine e ambienti industriali / militari.

Entrambe le sperimentazioni si stanno svolgendo presso il nuovo Centro di ricerca sui vaccini presso l’UCLH, che ha aperto questo mese per aiutare ad accelerare lo sviluppo di nuovi vaccini e trattamenti durante la pandemia Covid-19. Il centro, che opera con il patrocinio del National Institute for Health Research (NIHR) UCLH Biomedical Research Center e della UCLH Research Directorate, rappresenta un estensione dell attuale NIHR UCLH Clinical Research Facility (CRF) guidata dal professor Vincenzo Libri.

Il professor Libri è anche professore presso l’UCL Queen Square Institute of Neurology e il ricercatore principale sulla sperimentazione sul vaccino Oxford / AstraZeneca. Fornisce la supervisione di tutti gli studi di trattamento preventivo / vaccino Covid-19 presso l’UCLH. Questi due studi saranno supportati anche dalla Federazione GP (medici di medicina generale) di Camden Health Evolution (CHE), un gruppo di nove medici e 75.000 pazienti.

Guidata dal dottor Harpreet Sood e dal presidente della Federazione CHE, dott.Daniel Beck, questa partnership fornisce una nuova e unica collaborazione tra UCLH e medici di base locali, supportando l’esecuzione efficiente di entrambi gli studi, in particolare in relazione alla gestione dei partecipanti allo studio che sviluppano sintomi simili a Covid durante la loro partecipazione.

Non appena i vaccini autorizzati diventeranno disponibili per i partecipanti qualificati alla sperimentazione, verrà messo in atto un meccanismo per consentire loro di lasciare lo studio in sicurezza se ritenuto clinicamente vantaggioso. Essere un partecipante alla sperimentazione in uno degli studi non ritarderà il processo di ricezione di una vaccinazione e non dovrebbe impedire ai pazienti di essere coinvolti in altri studi se sviluppano una malattia correlata al Covid-19.

Il professor Libri ha detto: “Sia STORM CHASER che PROVENT sono fondamentali per trovare una soluzione a questa pandemia. All’UCLH ci impegniamo a proteggere tutti i nostri pazienti dal Covid-19, compresi quelli che potrebbero non avere risposte ottimali ai vaccini, quindi è importante testare quanti più approcci possibili per trovare trattamenti efficaci per tutti. L’apertura del nostro nuovo Centro di ricerca sui vaccini contribuirà a promuovere la nostra lotta contro il virus, a soddisfare la nostra aspirazione di salvare quante più vite possibili e a garantire un ritorno alla normalità”.

L‘amministratore delegato dell UCLH, il professor Marcel Levi, ha dichiarato: “Sono orgoglioso del nostro staff per aver dato il via a questi importanti studi e sono immensamente grato a tutti coloro che sono coinvolti per aver lavorato così duramente per la nostra comunità. I recenti progressi sui vaccini sono estremamente apprezzati e lo sviluppo di questi trattamenti aggiuntivi sarà fondamentale per garantire che a tutti nella società possa essere offerta protezione contro il Covid-19″.

Il direttore della ricerca dell UCLH, il professor Bryan Williams, ha dichiarato: “Questo è un ottimo esempio del meglio del NHS. Oltre a fornire assistenza ai pazienti, l’UCLH sta anche intraprendendo un tipo di ricerca all’avanguardia che sosteniamo come ospedale di ricerca e Centro di ricerca biomedica NIHR “.

Andrew Ustianowski, responsabile della specialità nazionale congiunta del NIHR per le infezioni, ha dichiarato: “Abbiamo avuto dati molto incoraggianti sui vaccini Covid-19. Quello che ancora non abbiamo, ma di cui abbiamo bisogno, sono gli interventi in post-esposizione. STORM CHASER sta esplorando l’uso di una combinazione di anticorpi monoclonali somministrati per via intramuscolare a coloro che sono stati esposti a SARS-CoV-2 , in un ambiente in cui la vaccinazione non avrebbe il tempo di funzionare e non abbiamo altre terapie provate fino ad oggi. Questo rende STORM CHASER uno studio importante che potrebbe avere un grande impatto sulla nostra capacità di controllare questa infezione. Il professor Ustianowski, che è anche il capo investigatore di entrambi gli studi, ha dichiarato: “L annuncio di oggi mostra ancora una volta la capacità del Regno Unito di avviare una ricerca leader a livello mondiale sul Covid- 19. È un merito non solo per il team di ricerca coinvolto, ma per le migliaia di persone del NIHR e del NHS che hanno fornito la ricerca sul vaccino Covid in tempi rivoluzionari”.

Mene Pangalos, Vicepresidente esecutivo, Ricerca e sviluppo biofarmaceutici di AstraZeneca, ha dichiarato: “AZD744 ha il potenziale per essere un importante medicinale preventivo e terapeutico contro Covid-19, concentrandosi sui pazienti più vulnerabili. Questo lavoro completa il nostro programma di sviluppo dei vaccini. Lo studio STORM CHASER, in particolare, è un approccio unico, con l’iscrizione avviata in loco dopo l’identificazione di un caso confermato per arrestare la diffusione del Covid-19 nella struttura o nella comunità. Offriamo il nostro apprezzamento e gratitudine a tutti coloro che sono coinvolti in questi studi, dagli scienziati, ricercatori e medici, ai partecipanti allo studio e ai siti di studio, poiché lavoriamo tutti insieme per aiutare a porre fine a questa pandemia”.

Il professor Stephen Powis, direttore medico nazionale dell’NHS England, ha dichiarato: “Il contributo continuo dell’NHS agli sforzi pionieristici a livello mondiale per combattere il Covid-19 è notevole. Questi due studi clinici sono un aggiunta importante alla sperimentazione di nuovi approcci terapeutici, poiché i trattamenti con anticorpi possono offrire un alternativa ai gruppi di pazienti che non possono beneficiare di un vaccino, come i pazienti immunocompromessi. Accolgo con favore anche lo spirito di impresa e innovazione che ha portato il NIHR a sostenere una fiducia l’attività ospedaliera del NHS per guidare queste importanti trials”.

Tradotto da “UCLH doses first patient in the world in Covid-19 antibody trial” 25 December 2020

Nota: Secondo esperti sarà disponibile a marzo.

Negli anticorpi monoclonali allo studio sono stati sostituiti degli amminoacidi sia per estendere la loro emivita, che dovrebbe prolungare il loro potenziale beneficio profilattico, sia per diminuire la funzione effettrice di Fc al fine di diminuire il rischio potenziale di aumento della malattia anticorpodipendente. AZD744 , una combinazione di di questi monoclonal Ab (AZD 95 e AZD 06 ), è in fase di valutazione per la somministrazione per prevenire e / o trattare COVID-19.

I farmaci più promettenti al momento sono cinque: quello di AstraZeneca, quello di Regeneron (Regn-Cov2); quello di Ely Lilly; quello del Monoclonal Antibody Discovery Lab di Fondazione Toscana Life Sciences (Siena) e quello della Prometheus di Karlik Chandran (Albert Einstein College of Medicine di NY). L’unica difficoltà potrebbe essere legata al costo elevato dei farmaci.

