Grossista in provincia di Udine con informatori scientifici in liquidazione giudiziale

Farmaci all’ingrosso, liquidazione giudiziale per Parapharma

Per 50 anni al servizio delle farmacie friulane

TeleFriuli – 27 agosto 2025 di Hubert Londero

Per cinquant’anni è stata al fianco dei farmacisti friulani e non solo. Il Tribunale di Udine ha aperto la liquidazione giudiziale per Parapharma srl, società con sede a Tavagnacco che per mezzo secolo ha rifornito i magazzini delle farmacie anche di fuori regione. A depositare l’istanza è stato il liquidatore e legale rappresentante dell’azienda, Giorgio Passon. I giudici hanno nominato curatore la commercialista udinese Laura Briganti.

Parapharma, che nel 2024 aveva fatturato oltre 2,8 milioni di euro e che dava lavoro a sette dipendenti, è stata fondata dallo stesso Passon e Mario Codispoti a metà degli Anni ’70. Punto di forza della società fin dall’inizio è stato l’aver affiancato alla tradizionale vendita all’ingrosso di farmaci quella di prodotti a loro compendio, come parafarmaci, cosmetici e articoli sanitari. Un’offerta che l’azienda proponeva ai professionisti grazie a rete di informatori medico scientifici professionali dislocata su tutto il Nordest.

Lo stato passivo della società sarà esaminato in Tribunale nell’udienza fissata per metà dicembre.

Nota

Parapharma viene fondata nel 1974 da Passon Giorgio e Codispoti Mario, a risposta di nuove esigenze distributive del settore farmaceutico, come anello di congiunzione tra produttori importatori e le farmacie, ritagliandosi da subito un ruolo di precorritrice nel proporre anche la vendita di prodotti a compendio del farmaco.

Il focus aziendale è la rappresentanza e la distribuzione di parafarmaci, specialità medicinali, cosmetici, articoli sanitari e integratori alimentari grazie alla ricerca costante di nuovi prodotti per la crescita dell’offerta e del servizio ai clienti.

Si avvale di una forza vendita e di una rete di informatori medico scientifici professionali dislocate su tutto il triveneto e grazie alla loro competenza soddisfa i clienti in uno scenario competitivo sempre più evoluto.

Nel 1999 acquisisce una quota importante di Turval, società specializzata nella ricerca e sviluppo di probiotici di nuova generazione che promuove con un’intensa attività di informazione medico scientifica.

Nel 2014 ha tagliato il traguardo dei quarant’anni di attività, nel segno di un impegno continuo nella ricerca di nuove opportunità e di miglioramenti interni per aumentare ulteriormente la soddisfazione dei clienti e generare valore e continuità all’impresa.