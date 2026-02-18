I nostri lutti. AIISF Napoli: ci ha lasciato Michele, informatore serio e competente ma soprattutto uomo buono e giusto

Poche ore fa ci ha lasciato Michele Giugliano, informatore scientifico, un professionista serio e competente. Ma soprattutto un uomo buono e giusto. Lascia un vuoto incolmabile perché la sua presenza ha tracciato, in tutti noi colleghi, un segno indelebile di etica e disponibilità.

Chiunque giovane informatore abbia avuto la fortuna di incontrarlo agli esordi della propria carriera può raccontare di aver ricevuto consigli ed informazioni da Michele. Un gigante non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto per lo spessore della sua persona.

È stato un punto di riferimento anche per i tantissimi medici che ha seguito e che lo hanno sempre stimato e rispettato per la sua spiccata professionalità. Iscritto da sempre ad Aiisf Sez. di Napoli ha sempre partecipato con interesse alle iniziative dando il proprio prezioso contributo di solida e concreta esperienza.

Resterà impresso nei nostri cuori il suo sorriso in ogni circostanza, anche quando la vita sembrava non essere dalla sua parte. La famiglia è sempre stata la sua priorità. Parlava delle sue figlie Francesca e Marilena, e i suoi occhi gli luccicavano per la felicità. Premuroso con sua moglie Filomena di cui parlava sempre con amore. Un figlio attento con sua madre ed un fratello sempre presente per Francesco (proboviro nazionale Aiisf) e Lina.

Michele lascia tutti più soli perché la sua esistenza terrena ha avuto il senso che ognuno cerca per sé e per gli altri. Adesso può riposare e inondare il Cielo dei suoi meravigliosi sorrisi. Ciao Michele, non ti dimenticheremo mai.

I tuoi colleghi Aiisf Sez. Napoli