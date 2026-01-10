Riceviamo e pubblichiamo

Paolo Pelini: ” bene il tavolo tecnico sugli integratori alimentari presso il ministero della salute ma si apra anche ai naturopati per animali e ad esperti nella valutazione farmacognostica”

Apprendo con piacere l’istituzione da parte del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato del tavolo sugli integratori alimentari istituito presso il ministero della salute con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini da possibili frodi.

Da vari anni come esperto in riconoscimento e valutazione farmacognostica delle droghe e degli estratti vegetali mi batto per portare all’attenzione e svolgere attività di divulgazione scientifica su molecole naturali sia d’uso umano che animale, in questi anni ho smentito pareri anche autorevoli ma completamente sbagliati su possibile effetti cancerogeni di molecole come derivati idrossiantraceni di piante antrachinoniche come l’aloe o su possibile tossicità di altre specie vegetali come il finocchio, basilico, eccetera.

Inoltre svolgo ricerche su sostanze naturali per animali come naturopata per animali per tutelare la salute dei nostri amici a quattro zampe.

Mi rivolgo al sottosegretario Gemmato per chiedere che siano inseriti nel tavolo tecnico su integratori alimentari anche naturopati per animali ed esperti nella valutazione farmacognostica e nella ricerca di astratti e droghe di origine vegetale queste figure sono indispensabili a mio avviso per completare il quadro di consulenza e di sicurezza.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Roma – Italia

Tel: 351/0461450

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae

Nota:

Secondo il testo, l’organismo avrà quattro funzioni principali:

-monitorare l’evoluzione del mercato e dei consumi in Italia;

-formulare indirizzi tecnici e scientifici su produzione, etichettatura e sicurezza d’uso;

-proporre aggiornamenti normativi e linee guida;

-favorire un raccordo efficace tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni di categoria e cittadini consumatori.